La No-Violencia de Gandhi e India

El 26 de enero de este año, India cumplirá 67 años de haberse convertido en República. El 15 de agosto de 2016, India celebró el septuagésimo aniversario de la independencia y el eslogan "India@70" enmarca todos los programas y festivales durante 2016-17. Estos hitos también son motivo para hacer un balance del progreso del país en los últimos 70 años.



Cuando India se independizó en 1947, analistas y comentadores dudaron que este país, con tanta diversidad, sobreviviría como una sola nación. Sin embargo, el pueblo de India les demostró que estaban equivocados, no solo sobrevivimos, sino que triunfamos en convertirnos la democracia más grande del mundo.



El viaje en el que nuestros padres fundadores se embarcaron en 1947, logró construir una nación segura de sí misma. Con un gran crecimiento económico, India llama cada vez más la atención del mundo.



¿Cuál es la razón por la que India logró ser una democracia mientras que otros fallaron, especialmente en la región que estamos ubicados? Puede haber varias, sin embargo, el motivo principal es la forma en como lucharon y se esforzaron por lograr la independencia.



Liderados por Mahatma Gandhi, el esfuerzo de India para independizarse estuvo basado en la no-violencia. Gandhi le enseñó al pueblo de India cómo asumir el poder sobre el Imperio Británico bajo los métodos de la no-cooperación, desobediencia civil, satyagraha o uso de la fuerza de la verdad, como él solía llamarlo. No había prisa en lograr lo que el país quería, sino hasta que el pueblo estuviese totalmente preparado.



Gandhi regresó a India desde Suráfrica en 1915 y tomó el liderato en el movimiento de Independencia de India, alcanzándola en 1947. En dicho periodo, Gandhi entrenó y preparó los valores y prácticas de los compatriotas, lo cual era necesario para hacerse cargo de las responsabilidades cuando los británicos se fuesen.



Si dejamos de lado la división del país y la creación de Pakistán, lo que desafortunadamente llevó a disturbios, la transición del poder se ha dado de manera pacífica.



India continuó con los métodos Gandhianos en la era de la post-independencia. El pueblo de India, habiendo aprendido las lecciones del movimiento independentista, ha continuado con la tarea de construir una nación bajo métodos pacíficos.



La constitución que empezó a regir el 26 de enero de 1950, ha servido al país y ha enfrentado los retos, las realidades cambiantes y las aspiraciones del pueblo, a través de 101 enmiendas en los últimos 67 años. Por consiguiente, la Constitución ha mostrado la flexibilidad suficiente y, como resultado, se ha convertido en un instrumento de cambio.



Por ejemplo, India inició con 14 provincias y 6 territorios administrativos centrales, pero las aspiraciones regionales, lingüísticas, económicas y culturales de las personas, llevaron a demandas para formalizar nuevas provincias, nuevamente articulado mediante métodos pacíficos, el Estado de India reconoció esas demandas y añadió nuevas provincias a la política federal.



Ahora tenemos 29 provincias y 7 territorios administrativos centrales, representando la diversidad como un país del tamaño de India, tanto en población como en área, lógicamente debe tener.



Como cualquier otro país, los problemas de derechos de los más desfavorecidos, género e infancia entre otros, siguen siendo grandes preocupaciones, pero los métodos utilizados para trabajar sobre éstas, siguen siendo la vía constitucional y la no-violencia.



Algunas veces, India es llamada "elefante de movimiento lento", sin embargo, en una democracia del tamaño de India, con tanta diversidad, la toma de decisiones involucra crear consensos que normalmente toman tiempo; pero una vez se construye el consenso, no hay mirada atrás.



Nuestras reformas económicas de los últimos 25 años demostraron esto, incluso cuando hubo coalición de gobiernos, el compromiso con las reformas fue inquebrantable. Hoy en día con un Gobierno de mayoría absoluta, India avanza a doble ritmo.



Nuestras instituciones han respondido espléndidamente a los retos, sistema de vigilancia y equilibrio de los sistemas legislativo, ejecutivo y judicial, trabajando al unísono trayendo éxito al gran experimento de construir la nación.



La independencia del sistema judicial ha sido el sello de calidad del Estado Indio, ha intervenido juiciosamente manteniendo el balance y la armonía en las instituciones del Estado, por ello, el pueblo le tiene gran fe a la institucionalidad del sistema judicial. Del mismo modo, tenemos gran fe en nuestras fuerzas armadas, que han hecho sacrificios excepcionales en mantener la unidad e integridad de India.



El cumpleaños de Mahatma Gandhi, el 2 de octubre, es un día nacional para India, pero también el día Internacional de la No-Violencia. Llamamos a Mahatma Gandhi "padre de nuestra nación" y su legado es una India fuerte y pacífica que resuelve sus problemas a través de las instituciones que ha construido durante años.



Mientras India da largos pasos para llegar al centro del escenario mundial, continuamos extrayendo inspiración de Gandhi, quien dijo que su vida era su mensaje, y su mensaje, se ha vuelto universal, inspirando a líderes de todo el mundo.



Muchos de sus dichos son inestimables. Él dijo ´no hay camino para la paz, la paz es el camino´ y ´Ojo por ojo… y el mundo acabara ciego´. Reconociendo su obra el científico Albert Einstein, quien fue contemporáneo de Gandhi, dijo "las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como éste caminó la tierra en carne y hueso".

Con Colombia embarcada en el camino de la paz y la reconciliación, el mensaje de Gandhi proveerá de una útil guía.



Prabhat Kumar

Embajador de la India en Colombia y Ecuador