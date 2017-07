Relevo en Colpensiones

El retiro de Mauricio Olivera de la presidencia de Colpensiones merece ser analizado, de cara a la historia reciente de la entidad encargada de administrar el régimen público de pensiones en Colombia. En particular, será fundamental conocer la decisión del Presidente de la República con respecto a la persona que estará al frente de Colpensiones.



En primer término, es justo reconocer que los avances de estos últimos cuatro años en Colpensiones son evidentes. Veníamos de un modelo del Seguro Social con múltiples dudas en su forma de actuar, y con un ambiente que generaba gran incertidumbre en la gran mayoría de trabajadores y empresas. Acentuada esa imagen por unas prácticas poco claras en algunas partes del país en la extinta entidad.



Lo mayores logros de Colpensiones, en mi opinión, se evidencian en: a) le devolvió a muchas personas la credibilidad en el sistema público de pensiones; b) se inicio la construcción de una organización transparente, buscando generar procesos claros para sus usuarios; c) se ha procurado ser más ágil con respecto a la adjudicación de las prestaciones, y d) se ha intentado administrar una entidad del Estado como una empresa privada, pero para beneficio general. Desde mi perspectiva, este último, es el mayor logro de la administración saliente.



Lógicamente, también Colpensiones tiene posibilidades de mejora y la necesidad de generar continuidad en lo que se ha logrado. Dichas oportunidades son las que sustentan la importancia de seleccionar un candidato con suficiencia técnica y gerencial para que presida la entidad y busque desarrollar procesos eficientes en el régimen de prima media.



Sería lamentable que se cambie de rumbo, además altamente riesgoso que Colpensiones sea permeada por la politiquería, pues las consecuencias afectarían seriamente no solo los avances alcanzados, sino el beneficio de los trabajadores.

De forma concreta, los retos que enfrenta quien continué dirigiendo Colpensiones son diversos, pero vale la pena precisar varios de ellos.



1. Convertir la entidad en un fondo de pensiones público que busque atraer a sus usuarios por servicio y calidad no porque esté subsidiado, y que esto le genere una asimetría legal a su favor, traducida en mayores mesadas. Es decir, en aras del equilibrio, las nuevas condiciones de una reforma pensional deben producir una sana competencia entre los fondos privados y Colpensiones, llegando cada régimen a ciudadanos con características diferentes. En el caso del fondo público, a las personas de menores ingresos.



2. Debe continuar desarrollando un equipo de trabajo sólido, que tenga una excelente formación técnica para que pueda entender las complejidades del sistema general de pensiones, dada la responsabilidad de Colpensiones frente a las mismas. No permitir el ingreso a la entidad de personas por cuotas políticas, sino por sus méritos profesionales – lo que considero un acierto de la saliente administración, pues se observa que los procesos de selección se han basado en la calidad profesional y background de cada aspirante–.



3. Preparar a Colpensiones para enfrentar la reforma pensional, resultante de la legislatura en el próximo mandato presidencial.



4. Actualmente, existen avances en el pilar solidario del sistema general de pensiones, orientados a mejorar la baja cobertura pensional y hay un camino recorrido con los denominados BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), sin embargo todavía faltan muchos asuntos por desarrollar, y Colpensiones está llamado a continuar liderando esta actividad.



5. Recordemos que nuestra realidad pensional y el gran pasivo en esta materia nos exige realizar una serie de cambios paramétricos y estructurales si queremos que nuestro modelo pensional sea sostenible. El crecimiento exponencial de la expectativa de vida acentúa la problemática con una gran cantidad de población altamente vulnerable que no tiene ninguna pensión. Siendo precisamente Colpensiones el que debe liderar ese esfuerzo.



En mi opinión, es conveniente que existan ambos regímenes (ahorro individual con solidaridad con los fondos privados y régimen de prima media con Colpensiones), pero a futuro dirigido a capas distintas de la población. Dicho de otra forma, el sistema público debe volcar sus esfuerzos a las personas de menores ingresos y los fondos privados hacia quienes tienen mayor opción de aportar y construir su propio plan de retiro.



En resumen, Colpensiones tiene la gran responsabilidad de que el esquema pensional sea cada vez más cercano a los ciudadanos. Particularmente, aquellos de ingresos medios y bajos que no cuentan con la misma capacidad de ahorro, ni similar acceso a la información que otras capas de la población. De allí la importancia de elegir cuidadosamente quién seguirá liderando el destino de esta estratégica entidad, pensando en el futuro de los colombianos. Colpensiones es un jugador ‘central’ del futuro pensional, y así se debe entender.



Marcelo Duque Ospina

Director de Cómo me Pensiono.