Capacidades para alcanzar la igualdad laboral

La igualdad laboral es una ventaja competitiva, y en Accenture nos hemos puesto la meta de lograr un equipo de trabajado más equilibrado, en términos de género, para el 2025. Estamos convencidos de que la diversidad fortalece nuestro negocio, nos permite ofrecer soluciones más creativas e innovadoras y agrega más valor a nuestros clientes.

En un mundo cada vez más globalizado, hemos sido pioneros en utilizar las visiones, los aprendizajes y resultados de una región en otra, en llevar las mejores prácticas de una industria a otra, en enriquecer las operaciones de un área de negocios específica con los aprendizajes de otras —conocido como cross-pollination—, con resultados sobresalientes no solo para nosotros, sino para nuestros clientes.



Hoy, tenemos más de 150.000 mujeres empleadas, equivalente al 40 por ciento de nuestra fuerza laboral, 28 por ciento de nuestros cargos ejecutivos están en manos de ellas, y 30 por ciento de las promociones a managing directors a nivel global estuvieron a cargo de nuestras colaboradoras.



Todas las investigaciones realizadas, por ejemplo, por Naciones Unidas, han demostrado que cuanto mayor es la cantidad de mujeres en la fuerza laboral, mejor es el crecimiento de la economía. Por eso visualizamos una compañía en la que no existan diferencias entre hombres y mujeres, en sus remuneraciones ni en las posiciones que estos pueden ocupar.



Nuestros estudios han encontrado que por cada 100 dólares que gana una mujer en el mundo, un hombre gana 258 dólares. Pero también hemos evidenciado que existen tres aceleradores para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres: la fluidez digital (para aprender, para trabajar y para conectarse con otros), el tener una estrategia clara de carrera y la inmersión en tecnología.



Por eso, con iniciativas como el Women in Technology Program, estamos empoderando mujeres con altos niveles de resultados para que adopten aquellas destrezas que están siendo demandadas por el mercado, preparándolas así para el futuro.



Queremos ser ejemplo de transparencia e igualdad y utilizar dicha igualdad como un diferencial de nuestra oferta de productos y servicios, y permear este tipo de iniciativas en los mercados en los cuales presentes, con nuestros clientes, con los gobiernos y con las universidades que forman a los futuros profesionales.



Creemos en la transparencia, por eso hemos decidido publicar nuestras cifras sobre diversidad de forma anual, para compartir nuestros logros, para medir nuestros avances y tener todos una misma visión de cómo vamos en este proceso de igualdad laboral.

Gracias a la globalización y la disrupción digital estamos convencidos de que en el futuro cercano las fuerzas laborales estarán más enfocadas en capacidades como la creatividad, la empatía y la disposición para aprender y desaprender. Atrás quedarán las habilidades técnicas y las actividades repetitivas, procesos que serán automatizados gracias a la inteligencia artificial.



Los equipos de trabajo de alto rendimiento se nutren de visiones y experiencias diferentes, puntos de vista disimiles sobre los que pueden construir soluciones creativas y únicas, formadas a partir del consenso y la discusión proactiva. Y ahí, en esa nueva fuerza laboral, las mujeres juegan un rol clave y protagónico.



Marco Ribas

Presidente de Accenture Colombia