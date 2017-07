Las normas de sostenibilidad

En países como Colombia y Perú, vemos, con más frecuencia, eventos sobre normas de sostenibilidad. No es sorpresa que el tema genere interés entre profesionales de la responsabilidad social empresarial y aquellos que se ven de alguna manera enfrentados sus retos, como los productores de bienes de exportación.



Para empezar, existen más de 400 estándares y códigos a nivel global que cubren asuntos que van desde el trato a los animales usados en producción pecuaria, hasta las condiciones de trabajo, el manejo ambiental, la manipulación segura de alimentos y el gobierno corporativo.



Productores y exportadores alrededor del mundo lidian con este desafío, y se preguntan cuál es el estándar que les asegurará ser competitivos en el mercado sin invertir en sistemas que podrían no agregar valor real a su portafolio ante un cliente en particular.

Pese a estas dificultades, la mayoría de estos estándares cumplen la función de mejorar los sistemas de manejo de las empresas, llevando un paso adelante una u otra ley, o regla de conducta, que beneficia a los consumidores, trabajadores o al ambiente.



Los estándares de protección a los empleados son quizás los que han estado en el mercado de la responsabilidad social por más tiempo, y es razonable preguntarse, desde la posición del trabajador, ¿con qué frecuencia se benefician ellos de los requisitos incluidos en esta nueva dinámica del mercado? La respuesta es: depende. Sin entrar a evaluar los diferentes estándares de responsabilidad social, es claro que el efecto que estos generan recae desproporcionadamente en trabajadores que están en la cadena de suministro de empresas europeas y americanas, ya que estas son las que más utilizan dichos códigos de conducta que proporcionan medidas que van más allá de las exigencias de la ley general del trabajo.



Su oportunidad de beneficiarse como empleador de un estándar de responsabilidad social depende mucho también de dónde labora. Las últimas cifras de la Cepal y la OIT dicen que en Colombia solo el 12 por ciento del empleo total está relacionado con las exportaciones, sector que requiere una serie de exigencias relacionados a estos estándares y códigos. En contraste con Perú, cuyo número es significativamente mayor, 28 por ciento, siendo el más alto en la región.



Los estándares de responsabilidad social corporativa se han convertido en un llamado de las empresas a sus socios de negocios y a los consumidores, a comportarse de manera ética, a motivar metas aspiracionales y a requerir la sistematización y profesionalización del manejo gerencial. Aunque en los últimos años, algunas compañías latinoamericanas han avanzado en este tema, es un hecho que, para tener un efecto significativo en la fuerza laboral en nuestros países, la primera tarea es ver que las leyes laborales nacionales se cumplan y que los inspectores del trabajo tengan las herramientas para realizar sus laborales, lo cual beneficia plenamente a los trabajadores en un entorno favorable para el desarrollo de empresas sostenibles.



Desde la OIT animamos a las multinacionales a crear valor compartido, a ser inclusivas y estratégicas en su gestión, no solo en sus propias operaciones sino también en su cadena de proveedores. Aplicar medidas que mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores y asegurar que las formas atípicas de empleo se ajusten a sus legítimas necesidades, es fundamental para garantizar el trabajo decente para todos.



Olga Orozco

Experta, empresas responsables y sostenibles, OIT para Países Andinos