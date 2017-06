Para una educación de calidad

No existen argumentos para que las naciones no adapten tecnologías e innovaciones capaces de empoderar e inspirar a sus docentes. En Colombia, el gobierno está realizando grandes esfuerzos para cerrar la brecha digital y educacional, poniendo al servicio de maestros y estudiantes toda la infraestructura tecnológica necesaria, que impactará positivamente en la sociedad del país.



Ahora, la capacitación sostenida para los docentes, sigue siendo fundamental para lograr una educación de calidad. Esto hace parte de lo que un gobierno innovador requiere para mantenerse a la vanguardia en materia de aprendizaje y sostener una sociedad más competitiva. Es claro que para lograr la excelencia en la educación, todos los actores: maestros, instituciones, gobierno y empresa privada estamos llamados a trabajar juntos, para que esta sea justa, asequible y de calidad.



Pero vamos paso a paso. En Colombia, el ranking de las instituciones educativas más reconocidas genera un impacto importante en la deserción escolar. Es por esta razón, que es vital trabajar en desarrollos tecnológicos que involucre a los colegios y sus docentes a la hora de ubicarse a un mismo nivel académico.



Sin embargo, hay que ser conscientes de que acceder a la tecnología puede ser una inversión de elevado costo, lo que en muchas ocasiones limita el acceso. Además, es importante aclarar que, aunque exista esta percepción, ya hay desarrollos que responden a los más altos estándares internacionales y son asequibles. La posibilidad de ampliar el acceso a recursos pedagógicos que cualquier docente pueda usar y adaptar, en particular en contextos donde son escasos, constituye una gran oportunidad para hacer realidad una educación competitiva y en crecimiento.



Bajo este escenario, es un gran acierto, por parte del Gobierno Nacional, desarrollar un Plan Nacional de Educación Rural, el cual se presentará pronto, y cuyo objetivo es cerrar la brecha con la educación urbana. En este marco, es esencial garantizar la adecuada implementación y adopción de herramientas tecnológicas capaces de llevar conectividad a zonas donde no hay internet, instrumentos pedagógicos innovadores y metodologías de aprendizaje de calidad internacional.



No hay duda de que este tipo de iniciativas serán el espacio ideal para transformar la vida de los estudiantes y forjar el crecimiento profesional de los maestros. La labor de nuestros docentes engrana a la perfección en la cadena de valor para una adecuada construcción de sociedad, mientras cultiva el camino para convertir a Colombia en el país más educado de Latinoamérica en el 2025.



Si no queremos que el sueño de cerrar la brecha entre la ruralidad y la urbanidad en temas de educación se esfume, debemos creer firmemente en que la innovación es la base del desarrollo de un país, donde las escuelas, colegios y líderes gubernamentales están llamados a desempeñar el papel más importante en la base de la pirámide: acompañar a los docentes para que puedan brindar una educación de calidad.



Juan Manuel Lopera

CEO de Aulas AMIGAS