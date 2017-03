'Con índice de pobreza, Colombia demuestra que las condicionantes económicas y sociales mejoran'

Se trata de un dato alentador: hoy 22 de marzo se dio a conocer por parte del Dane en Colombia, que la pobreza multidimensional se ubicó, como dato último, en 17,8 por ciento como promedio nacional, bajando del 20,2 por ciento que tenía en 2015.



Esa característica de ampliación de las personas que pueden satisfacer como mínimo sus necesidades básicas y que se integran a mecanismos de mercado en Colombia es un logro sobresaliente, en particular en una época en donde los ajustes por la vía de los ingresos de la población han sido notorios, ante la disminución de los precios de petróleo; algo que ha golpeado significativamente a las economía colombiana, la cuarta economía de la región, superada por Brasil, México y Argentina.



Esta mayor integración en términos sociales y económicos supone contar con el potencial de la demanda agregada del mercado interno como fuente de jalonamiento en el crecimiento económico y el empleo. La presencia de este dinamismo al interior del país complementa la competitividad que debe tener Colombia por la vía de los mercados externos.



Se hace evidente que en la medida que hay más pobres, al final, vamos a perder todos en la sociedad, dado que se tienen condiciones de mercados excluyentes. Pierde quien no puede comprar, pierde quien no puede vender, pierde quien no puede producir, pierde quien no puede tener empleo porque aquel no produce, porque aquel no vende, porque aquel no compra.



No obstante esta buena noticias, se tiene que la pobreza monetaria –la que mide más estrictamente y de manera particular la capacidad adquisitiva de las personas- se ha estancado en el país o tiende a ampliarse en Colombia. Este indicador de pobreza monetaria se ubica en 28 por ciento como promedio. Se reconoce en esto, que la pobreza monetaria en lo rural se ubicaría en 36 por ciento.



De conformidad con los planteamientos de los profesores de la Universidad de Harvard, Daron Acemoglu y James Robinson en su libro '¿Por qué Fracasan los Países?' (Ariel, 2012) uno de los rasgos de las sociedades desarrolladas es la presencia y el funcionamiento de instituciones incluyentes, aquellas que propician que grandes conglomerados de la sociedad se incorporen efectivamente a los esfuerzos del desarrollo.



Uno de los indicadores para ello es la reducción de la pobreza, el abrir oportunidades mediante el empleo productivo y el emprendimiento. Al disminuir el número de pobres, Colombia demuestra que las condicionantes económicas y sociales del país mejoran en medio del desafiante panorama que representa para el país la reducción de los precios de petróleo y los disminuidos ingresos fiscales para el gobierno.



Giovanni E. Reyes

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.

Profesor, Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.