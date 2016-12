RR.HH. también tiene clientes

No solo las áreas comerciales de las empresas tienen clientes, no solo los ejecutivos de marketing tienen la responsabilidad de construir imagen de marca, por el contrario, la responsabilidad de cautivar a los visitantes, demostrar el ambiente de alegría y felicidad que se vive en la empresa, es de todos sus funcionarios sin importar el nivel y el cargo que desempeñen. Un mensajero contento, seguro, tranquilo, cálido, transmite una imagen excepcional de su empresa, una empleada de servicios generales que lleva el café a los visitantes y los deleita con su sonrisa generosa, su presentación impecable y la disposición a dar más, en esa actividad básica, demuestra ampliamente la calidad del ambiente que se respira al interior de la empresa.



Hace un mes, ingresé a mi cuenta de LinkedIn y me encontré con un comentario que me llamó la atención y dio origen a este artículo, decía esto:



Ana Salgado

Gerente de Ventas Beauty Art



Señor reclutador o bien encargado de RH igual que tú, soy humano y también merezco respeto. Hoy fui a una entrevista más, la cual era a las 11 am, estuve esperando un largo rato, la encargada de RH pasaba de un lugar a otro, lo hizo cerca de 3 veces, la última le pregunté que si tardaría (cabe aclarar que ya habían pasado 45 minutos después de la hora acordada); se acercó y dijo: ¿por qué? ¿tienes prisa?? Y le contesté que tenía otra entrevista programada a las 1230.... su respuesta: ENTONCES TE PUEDES RETIRAR y me abrió la puerta. Recomendación para todos aquellos que se dedican al talento o al recurso humano es POR FAVOR: SEAN MÁS HUMANOS



Pocos días después me encontré otro post en el cual otra profesional se refería a su experiencia posterior a la presentación de su entrevista.



Florencia Pérez

Payroll Specialist en DELL EMC



Luego de un mes de entrevistas, quisiera compartir esta reflexión. De todos los procesos de los cuales participé en entrevistas y no quedé seleccionada, me fui enterando a partir de mi consulta por feedback. Me parece que como profesionales de RRHH debemos entender que, si el candidato se tomó el tiempo para asistir a la entrevista, parte de nuestro trabajo debería ser mantenerlo al tanto de los avances del proceso y en caso de no quedar seleccionado, también informárselo. A mi entender, esta práctica debería ser adoptada por todos los reclutadores.



En esta época digital, de presencia intensa de las redes sociales como compañeras para desahogar las frustraciones, comentar los maltratos y denunciar los atropellos -aunque también hay personas hacen muy mal uso de ellas y las convierten en medios para hacer “matoneo” empresarial-, es necesario que los ejecutivos de Recursos Humanos deben promover una relación con todas las personas -proveedores de servicios, candidatos que se presentan a entrevistas, y aliados estratégicos- muy soportada en las expectativas de los sujetos digitales y en sus comportamientos. La presencia de LinkedIn en la vida de los jóvenes profesionales tiene que ser objeto de atención especial por parte de estas áreas ya que cuando la experiencia laboral o de búsqueda de oportunidades, los lleva a empresas y áreas muy enfocadas en generar experiencias memorables entre sus visitantes, seguramente, serán compartidas entre todos sus contactos y así se generará una imagen de marca valorada, apreciada y deseada. En caso contrario, será la empresa la que sufra con los comentarios negativos que se regarán como “pólvora” en toda la red.



Las áreas de RRHH cada día adquieren una importancia mayor en las organizaciones ya que desde ellas se promueven políticas y estrategias orientadas a generar felicidad en los empleados, son las llamadas a promover el teletrabajo, las jornadas laborales con menos exigencias horarias de oficina, los descansos activos, son las responsables de diseñar las estrategias para promover la felicidad en el trabajo lo cual se ha convertido en el objetivo prioritario de las empresas exitosas. Todo esto demuestra un cambio sustancial en las responsabilidades de sus ejecutivos y por supuesto, deben empezar por reconocer, ellos también, que su principal objetivo es mostrar una imagen de la organización acorde con la definición en sus Objetivos Estratégicos, en su Misión y Visión, alineándose con ellos en su totalidad.



No se concibe que, las acciones de marketing encaminadas a ganar el favor de sus consumidores mediante estrategias de contenidos, vídeos testimoniales de los clientes, presencia en redes sociales con información de sus productos o servicios y los respectivos comentarios de los clientes satisfechos en los diferentes puntos de contacto con la marca, se vean contrarrestados con informes sobre maltratos o experiencias negativas en las áreas de RRHH. Es necesario tener una estrategia orientada a demostrar un sentido muy humano de sus responsabilidades, un trato no solo culto y educado sino cálido, cercano, amable y que invite al visitante -prospecto o aliado o proveedor- a descubrir una empresa enfocada profundamente en la satisfacción de todos.



Evitar la retroalimentación de los prospectos entrevistados, tratar despectivamente a las personas que esperan para una entrevista, prolongar el tiempo de espera sin ninguna consideración por sus demás ocupaciones, haciéndoles aparecer como desocupados susceptibles de lastimar, evitar transmitir en cada momento de verdad una imagen cercana y amable, es llevar a los candidatos a desanimarse, a percibir un ambiente hostil y comentarlo entre sus familiares, amigos y conocidos en la redes sociales con el consecuente deterioro de la imagen de la marca.



