Señor empresario: haga de 2017 el año del ‘Cibersiempre’

Cada día en Colombia, el internet como plataforma de negocios y el comercio electrónico cobran más importancia para las empresas de todos los tamaños. El país, poco a poco, pero últimamente con mayor dinamismo, ha venido convirtiéndose en un país en el que la esfera digital ha empezado a hacer parte de la cotidianidad de los consumidores y de las empresas.



De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en el 2015 el ecommerce en Colombia llegó a los USD$16.329 millones, lo que representa un 4,08% del PIB. De hecho, según el Observatorio de Compra Online de 2016 de la misma CCCE, el porcentaje de compradores online creció 24% respecto a 2013, del total de internautas colombianos. Esto significa que 76% de los usuarios de internet del país pagaron por un producto o servicio al menos una vez en los últimos 12 meses. Si bien Colombia avanza rápidamente, la oportunidad aún es inmensa. Según Euromonitor otros países de la región con PIB similares como Argentina -o menores como Chile- tienen facturaciones superiores, de tal manera que todavía hay mucho espacio para que más comerciantes le saquen el jugo a una herramienta que ha probado ayudar en el aumento de las ventas.

Ahora bien, aprovechar internet para vender más no solamente significa adaptar los canales digitales para hacer ventas online, significa también hacer uso de la web como parte del mix de pauta y mercadeo.



Colombia también avanza en ese camino: entre el primer semestre de 2015 y el de 2016 se vio un aumento de 22% en la inversión en publicidad digital en el país y un estudio de Google confirma su utilidad, 83% de los empresarios Pyme colombianos que han usado marketing digital reportan crecimiento en las ventas.



Así mismo, cuando dentro del plan comercial se incorpora una estrategia de publicidad en internet en eventos como el día de la madre, amor y amistad, Navidad o el Ciberlunes las empresas aprovechan un evidente aumento en las tendencias de búsquedas de ciertas categorías, lo que se traduce en mayores compras online y offline. Por ejemplo, solo por citar un caso: durante el Ciberlunes de 2015, (un evento de rebajas digitales que se realiza durante dos lunes al año, uno en junio y otro en noviembre), se vendieron más de $90.000 millones, lo que implicó un aumento de ventas del 75% anual en esa fecha.



Si se tiene en cuenta cómo crecieron las búsquedas por categorías de productos para el primer Ciberlunes de 2016 se observa que empezaron a aumentar tres semanas antes y que la categoría regalos aumentó 53%, calzado y juguetes, 40% y ropa de niños, 18%.

La situación es similar en la temporada de Navidad y fin de año. En esta época es cuando se registra un mayor aumento del número de clicks en diferentes categorías: por ejemplo, belleza crece 35%; muebles aumenta 18%; juguetes 16% y moda, 8%. Y en general, gracias a la cantidad de data que se puede procesar hoy en día, es posible tener información acerca de las tendencias de búsqueda y compras de los consumidores para ofrecer promociones segmentadas.



Para este 2017, sin duda, una categoría que presenta grandes oportunidades es la de turismo. Los canales digitales son la principal fuente de inspiración para viajeros de turismo. La información que un usuario va a buscar para un viaje en su mayoría la obtiene por canales digitales y esa información es determinante en la decisión de compra. Hay cuatro momentos clave de un viajero: el momento de soñar, el momento de planear, el momento de reservar y el momento de disfrutar. Entender esos momentos y brindar la información adecuada en el momento adecuado puede marcar la diferencia este año, incluso para negocios cuyo core no es el turismo pero que pueden captar compradores dentro de los viajeros.



Es relevante resaltar que según la CCCE, el 59% de las compras online en Colombia corresponde a tiquetes aéreos y que un 30% del total de los servicios que se adquieren por medios digitales corresponde a la categoría de viajes y 23% a la de eventos, de tal manera que es un momento clave para enganchar a aquellos que buscan plan cuando se acercan temporadas de vacaciones.



Otro elemento importante para tener en cuenta es la importancia creciente que toman los dispositivos móviles a la hora de realizar compras efectivas en internet. Mientras que en el 2013, según la CCCE, las ventas móviles fueron una tercera parte, en el 2016 ese porcentaje ascendió a la mitad de los compradores online. Para las marcas esta tendencia no solo significa tener versiones móviles de sus páginas web, significa, adicionalmente -y sobre todo-, identificar, conocer y entender los micromomentos de sus consumidores: entregar información precisa en el momento preciso y de forma rápida.



Datos de Google confirman esta tendencia: 81% de los colombianos conectados a Internet acepta que la información que buscaron en internet estando en una tienda tuvo un impacto en la decisión final de compra, el 37% de los usuarios de smartphones busca información acerca de productos, mientras que más del 10% compra desde sus dispositivos móviles y un 30% afirma usar su smartphone a diario para investigar sobre productos que acaban de ver.



Así mismo, de acuerdo con cifras proporcionadas por IAB Colombia (Internet Advertising Bureau) el 50% de los compradores móviles colombianos lo hacen mensualmente, e incluso, un pequeño grupo de los más jóvenes evidencian compras diarias y semanales. Y aunque Colombia es uno de los mercados más nuevos en la adopción de la compra a través de dispositivos móviles, ya presenta un comportamiento similar al de la región, lo que evidencia que el mercado está preparado para seguir creciendo.



Por eso la invitación desde Google es a que las empresas de todos los tamaños aprovechen las coyunturas de fechas especiales, pero que también, más allá de planes para momentos puntuales, desde este comienzo de año integren estrategias digitales permanentes para un usuario colombiano que cada día más usa internet en su cotidianidad como consumidor. La invitación es, pues, para que las empresas entren en modo “Cibersiempre”.



Carolina Angarita,

gerente general Google Colombia.