Soplan vientos de paz y negocios para el turismo

En la importante tarea de volver tangibles los beneficios de la paz, el turismo es una de las industrias con mayor potencial. Son varias las razones, no solo porque es un sector que crece a una tasa del 3,9 por ciento cada año en el mundo, y en Colombia tres veces esa cifra desde el 2005, sino porque hoy contamos con un país más grande para mostrar, con más regiones y destinos para recibir viajeros internacionales de nicho y alto gasto.



En el Foro de Turismo y Paz que realizamos en la Cumbre de Premios Nobel de Paz, conversé con varios expertos internacionales en el tema y todos coinciden en que las perspectivas son muy favorables para el país. Por ejemplo, Cordula Wohlmuther, de la OMT, me contaba que si bien no son comparables los casos, pues cada país vive una situación única y diferente, hay experiencias comunes a la de Colombia y que en todos los casos las cifras de turismo se multiplicaron después de terminar un conflicto armado. Así pasó en Sri Lanka, Myanmar, Irlanda del Norte y Chipre.



En medio de un ambiente de incertidumbre, el mundo ya nos ve con otros ojos. Hace poco tuvimos la oportunidad de recorrer el Parque Nacional Natural Chingaza con Daniel Houghton, CEO de Lonely Planet, la guía de viajes más reconocida del mundo, que además eligió a Colombia como el segundo mejor destino para visitar en el 2017. Houghton vio, en vivo y en directo, algunas de las especies de aves que tenemos y se declaró sorprendido con la variedad de paisajes que Colombia ofrece.



La Colombia más grande de la que venimos hablando desde que se firmó la paz, lanzó al ruedo a nueve departamentos que antes estaban aislados al turismo. En este momento, con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estamos trabajando, entre otros temas, en el desarrollo del potencial turístico de Córdoba, Meta, Bolívar, Casanare, Caquetá, Vichada, Guaviare, Guainía y Putumayo.



El objetivo de nuestra estrategia es promover las fortalezas del país como destino. Por eso, además de los nichos ya consolidados como sol y playa, estamos impulsando el turismo cultural, y de naturaleza y aventura. El avistamiento de aves, en particular, tiene prioridad porque somos potencia mundial con 1.921 especies, 79 de ellas endémicas. ¡No hay otro país en el mundo que pueda ofrecer esto a un turista!

Otras actividades que hemos priorizado son el turismo en dos ruedas (bicicletas o motos), agroturismo, pesca deportiva, turismo ecuestre, buceo, turismo comunitario, avistamiento ballenas y trekking.



Para aprovechar ese potencial, la clave está en conocer las tendencias en turismo y los perfiles de los viajeros actuales, tarea en la que ProColombia es el mejor aliado de los empresarios colombianos.



Un reciente estudio psicográfico, elaborado por Amadeus, prioriza el carácter, las aspiraciones, necesidades, valores y comportamientos de las personas. Están, por ejemplo, los ‘puristas culturales’, aquellos que usan los viajes como una oportunidad para sumergirse en una cultura poco familiar, buscando romper completamente con la forma de vida de sus lugares de origen e involucrándose con una manera distinta de vivir. Para ellos, ProColombia está consolidando actividades como la práctica de pesca deportiva en el río Vichada, un escenario natural único, dentro del cual se encuentran los Cerros de Mavecure, donde se rodó la película El abrazo de la serpiente.



Además del análisis juicioso de las tendencias, los espacios comerciales son igual de importantes. Uno de ellos fue el ProColombia Travel Mart, la macrorrueda de turismo más grande de Latinoamérica, que realizamos en el marco de la Vitrina Turística de Anato. Llevamos 10 años realizando este encuentro comercial, el cual se ha convertido en un escenario propicio para mostrar el potencial de Colombia como destino de turismo. Este año reunió a cerca de 435 empresarios especializados en turismo de 40 países, principalmente de Suramérica, Estados Unidos y México, pero también europeos, y por primera vez nos visitaron de China, Australia, Turquía, Irlanda y Austria.

De la mano de Anato y los empresarios del turismo, el encuentro empresarial es un paso adelante hacia el cumplimiento del objetivo que se ha trazado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de convertir a la industria turística en el principal generador de empleo y divisas del país.



Los efectos de esta nueva Colombia ya se empiezan a sentir. Estamos trabajando para medirnos no solo en el número de viajeros internacionales que llegan a Colombia, en las divisas generadas, y eventos captados, sino también en cómo esto impacta en la creación de mejores puestos de trabajo para más colombianos. El posconflicto es el acelerador que necesitaba la industria. Aprovechemos que soplan vientos de paz, y de nuevos y buenos negocios para el turismo.



Felipe Jaramillo

Presidente de ProColombia.