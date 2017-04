Un impulso a la economía

Lo mejor que le puede pasar a un micro, pequeño o mediano empresario es que, como decimos coloquialmente, alguien ‘le eche una manito’ para impulsar su empresa,le dé claves para hacerla más productiva, se sienta acompañado en ese reto de empezar una compañía, de sostenerla y sacarla adelante. Esto es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de MiPyme Digital.



En Colombia hay 1’434.421 micro, pequeños y medianos empresarios. Es decir, más del 99 por ciento de la base empresarial del país, 81 por ciento de los empleos y 50 por ciento del mercado minorista, lo cual quiere decir que si mejoramos la competitividad de este segmento, impactamos positivamente la competitividad de la economía. ¿Cómo lo estamos haciendo? Veamos un poco de historia.



Lo primero que identificamos en el MinTIC fue la brecha entre las Mipyme y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Los micro, pequeños y medianos empresarios se mostraban resistentes al uso de las TIC porque consideraban que su implementación era costosa, que sería difícil manejarlas y no iban a contar con acompañamiento en su proceso.



En el 2008, el Dane adelantó un estudio sobre Indicadores Básicos de TIC en Colombia y encontró que casi la totalidad de las empresas grandes y medianas utilizaban computadores e internet en sus procesos productivos, pero solo el 13,2 por ciento de las microempresas usaban computadores, y el 7,2 por ciento internet.



Con ese panorama, en el 2012 nace MiPyme Digital, que le apunta a consolidar la adopción de las TIC en las Mipyme para mejorar su productividad y competitividad. Pero no se trata simplemente de conectarlas a internet o de ofrecerles herramientas TIC. No. La apuesta busca que la incorporación de las TIC les represente un valor real y estratégico a sus negocios.



Hoy, el horizonte es bien distinto. MiPyme Digital ha logrado que la base empresarial del país pase del 7 por ciento de las empresas conectadas a internet en el 2010 al 75 por ciento en el 2016, a través de alianzas público privadas. En 2014, el 21 por ciento, de las Mipyme tenía página web para promocionar sus productos, hoy subió al 36 por ciento; también incrementaron del 2 al 8 por ciento sus ventas de productos o servicios online.



En todo este esfuerzo ha sido clave el sector privado y las llamadas empresas u organizaciones ‘ancla’, que tienen una relación legítima y de confianza con muchas Mipyme (como proveedoras o canal de distribución) y que han auspiciado a sus Mipyme a tomar el camino de la tecnología.



Recientemente, a través de las mipyme logramos cofinanciar con éxito 70 proyectos con una inversión de 138.659 millones de pesos, de los cuales el sector privado aportó 53.744 millones. ¿Los resultados? Aumento en la rentabilidad y las ventas, aprovechamiento mayor de los recursos y optimización de los procesos y del servicio al cliente final. Y no solo eso: entienden mejor el comportamiento del mercado y estructuran estrategias para alcanzar reconocimiento y diferenciación.



Con la participación activa del sector privado, que encuentra en la implementación de las TIC un retorno importante a su inversión, MiPyme Vive Digital se ha convertido en una de las principales estrategias para apoyar a la base empresarial colombiana.



Así lo expresa Fernando Valderrama, beneficiado de MiPyme Digital, desplazado y hoy dueño de una panadería: “siempre he buscado los apoyos del Estado; eso hace parte de la evolución del emprendimiento. Y conocer MiPyme Digital me cayó como ‘anillo al dedo’ para mi proyecto”.



David Luna

Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones