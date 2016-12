Una apuesta a la eficiencia logística

Hoy, la revolución de la infraestructura está en marcha. Tenemos 32 proyectos de concesión que ayudarán a intervenir más de 12.500 km de vías, incluyendo, 3.200 km de dobles calzadas y 6.900 km de conexión regional. Estas obras no son proyectos independientes, son parte de la visión estratégica ambiciosa, pero realista, definida en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (Pmti), una herramienta de planeación para el sector transporte, propuesta por el Gobierno Nacional, con visión a 20 años y un objetivo claro: potenciar la competitividad del país.



Este esfuerzo interinstitucional nos permitirá estar al nivel de México y Chile en materia de transporte, y poder competir en igualdad de condiciones en el comercio internacional y consolidar no solo una economía más fuerte, sino un país mejor conectado.



El salto que pretendemos dar es monumental, pues consiste en darle un impulso al sector en todos sus ámbitos. Por eso el Pmti está compuesto de dos módulos: el primero, de infraestructura, incluye la definición y priorización de los proyectos de integración nacional y la red básica en todos los modos de transporte. El segundo estructura la eficiencia logística, con el objetivo de resolver los cuellos de botella que impiden que la carga y el transporte de pasajeros funcionen de manera fluida y sin contratiempos. Este módulo propone la creación de corredores logísticos, con gerentes encargados de mantener la movilidad en todo el trayecto, plantea intervenciones para mejorar la accesibilidad urbana, define nuevas fuentes de pago para financiar los proyectos y realiza un diagnóstico integral de la regulación de transporte y logística en el país.



Este es un plan que no se queda en papel. Desde que se lanzó el primer módulo el año pasado se identificaron necesidades en 101 proyectos de la red básica, de los cuales varios ya se encuentran concesionados. Se puntualizaron 52 proyectos nuevos para la red de carreteras de integración con las regiones, cinco proyectos férreos, varios de los cuales están en proceso de estructuración, y la modernización y ampliación de 31 aeropuertos, incluido el segundo de Bogotá.



Con solo las iniciativas viales del primer módulo ya sabemos qué tenemos que construir y en qué tenemos que invertir, para que ya no el 48 sino el 75 por ciento de nuestras vías estén en buen estado para el 2021, y así alcanzar un ahorro de 20 por ciento en tiempo y de 30 por ciento en costos operativos.



En el segundo módulo, que ya venimos adelantando, las metas son claras: solucionar la congestión en los tramos de los accesos urbanos, pasos de frontera y puertos, crear corredores logísticos eficientes que dinamicen la integración regional y el comercio y que faciliten la intermodalidad de la carga para que nuestras operaciones sean más eficientes.



Soñamos no solo con un país interconectado, sino capaz de reducir y optimizar tiempos, costos y procesos. Esto lo lograremos desarrollando un plan que articule la infraestructura con los puntos de intercambio modal y los pasos de frontera, así como los servicios asociados; todo esto bajo un estricto gerenciamiento de corredores con estándares e indicadores claros y sistematizados.



Este es un plan incluyente, que toma en cuenta tanto al ramo privado como a todas las entidades públicas del sector, y que, además, se trabaja con las regiones para que podamos dar soluciones viables para que realmente podamos hacer de Colombia un país más competitivo, eficiente, mejor conectado y completamente integrado.



Jorge Eduardo Rojas

Ministro de Transporte