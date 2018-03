El debate sobre las pensiones II

Como podrán ver, no soy un experto en el tema de pensiones, y como habrán entendido en mi columna anterior, lo que sí soy es un pensionado. Como tal, debo agradecer a quienes leyeron el artículo y aún más a quienes, privadamente, me alentaron con sus comentarios. Claro está que esos mensajes favorables vinieron de amigos que tienen un sesgo favorable de subjetividad conmigo y con lo que yo escribo.

Sin ese sesgo, resultó muy interesante la comunicación del doctor Sergio Clavijo, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en la cual me informa que leyó con atención mi columna sobre el tema de la pensiones, cosa que le agradezco, y me invita a leer con interés el libro que Anif publicó en noviembre del 2017: Elementos para una Reforma Estructural Pensional (REP). Al menos para mí, es más fácil leer con atención una columna de 495 palabras que un libro de 152 páginas, con un contenido especializado que me resulta, a veces, difícil de seguir. Leí particularmente los apartes más pertinentes para mí, y al margen de mis limitaciones personales, sí quisiera poner de relieve las propuestas que tiene el libro en lo que se refiere al respeto a los derechos adquiridos por quienes hemos pagado las pensiones de los que nos antecedieron en el sistema.



El documento propone una reforma bajo la cual se ‘marchitaría’ el sistema de Colpensiones, respetando y garantizando todos los derechos de aquellos que opten por dicho sistema antes de enero del 2019, estructurándose, según el documento, un generoso régimen de transición. En síntesis el régimen de transición propuesto mantendría las condiciones vigentes para los pensionados de Colpensiones y para quienes estén en ese sistema que les falten no más de 10 años para acceder a la pensión por vejez. Pienso que la propuesta es adecuada para los pensionados y para quienes estén próximos a serlo.



Naturalmente, para los afiliados a Anif, también resulta conveniente su propuesta, pues así en el futuro solo quedaría el sistema de ahorro individual para las pensiones, ya que muchos de ellos pertenecen a los mismos grupos que son accionistas importantes de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia (AFP). Es decir, se quedarían con la totalidad del mercado pensional. Con esto se perdería completamente el aspecto solidario en el sistema de pensiones colombiano, cosa que puede parecerle bien a unos y mal a otros. En todo caso, experiencias en otros países que han transitado por diversos sistemas, han llegado a modelos mixtos que combinan el sistema de ahorro individual con el ahorro colectivo, y con aportes del Estado y de los empleadores.



Debo, finalmente, reiterar que me parece razonable la propuesta de Anif, y agregar que me gusta la idea de que sean profesionales quienes estén proponiendo alternativas a las pensiones, pues si se les deja solo en manos de los políticos, la discusión podría derivar en la búsqueda de beneficios personales para ellos mismos y para eslogans populistas, como los que estamos escuchando. Habrá que esperar el desarrollo de estas ideas en el próximo gobierno de Colombia, pues ahora los políticos están dedicados exclusivamente a temas electorales.