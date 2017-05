Ya se anunció el precio de 671 pesos como base para la oferta de las acciones que el Distrito Capital de Bogotá tiene en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La valoración de la compañía estuvo a cargo de J. P. Morgan, obtuvo el concepto de razonabilidad financiera de BTG Pactual y la aprobación del Concejo de Bogotá.



Como era de esperar, el Sindicato de Trabajadores ETB (Sintrateléfonos) y otras entidades que dicen representar a los trabajadores, se oponen a la venta de la participación del Distrito en esa empresa. Los argumentos que exponen, como siempre, son más de índole estatistas que financieros. Y, como siempre, en el fondo tienen más que ver con la estabilidad laboral de sus propios afiliados y seguidores, pues no parecen sentirse muy seguros de poder mantener sus puestos de trabajo con un patrono más exigente. El hashtag que utilizan en las redes es #ETBNoSeVende, y que, en mi opinión, refleja las más pesimistas esperanzas de encontrar un comprador.



Desde el punto de vista financiero, resulta difícil defender el precio que pagaría un nuevo controlante, dado que la compañía no produce utilidades, para ponerlo amablemente. Cualquier proyección de flujos futuros con la estructura actual daría cifras menores a los 671 pesos, por no decir negativas. Entonces, si es por el precio, no creo que haya mayores discusiones con los opositores a la proyectada venta porque esa es la compañía que se vende, no es otra y ‘eso es lo que hay’.



La verdadera discusión debería estar en las respuestas a la pregunta siguiente: ¿Se justifica que el Distrito cuente con una empresa de telecomunicaciones o, sería mejor para sus habitantes que tenga otras inversiones de beneficio social? Yo pienso que el Distrito no necesita la ETB, pero sí requiere los recursos para infraestructura.



El alcalde Enrique Peñalosa ha informado que el producto de la venta de las acciones de ETB será destinado a inversión social en áreas como jardines infantiles; colegios; obras como la Avenida Ciudad de Cali, la Boyacá, la 68 y la ALO, así como en hospitales y en seguridad. Si es así, tengo que estar de acuerdo con el mandatario, pues la ETB no es un activo estratégico, dado que hay competencia en ese servicio, lo cual, al menos, velará por que las tarifas del mismo las fije el mercado. Y es verdad que hay deficiencias en educación, movilidad, salud y seguridad.



Lo que sí se debe hacer es vigilar que se inviertan los fondos en esos proyectos y no en otros, ni tampoco en gastos, de manera tal que redunden en el bien de muchos y no solo de unos pocos.