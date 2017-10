Gestión para la rentabilidad: un sector repensado

Tal y como sucede en temas que despiertan gran interés, pero que a la vez poseen gran complejidad, abordar los desafíos del desarrollo agropecuario y rural exige en la actualidad efectuar miradas y proponer acciones desde múltiples perspectivas.



La rentabilidad económica y la rentabilidad social de las actividades agropecuarias constituyen dos de esos temas debatidos públicamente con gran intensidad, estando, por cierto, muy relacionados entre sí. Como consecuencia de la competitividad de los mercados y de las políticas en todo el mundo, los rendimientos de esfuerzos pasados son decrecientes, y se hace imperativo realizar nuevos y variados impulsos para no dejar que se marchiten.



Aunque parezca un ejercicio coyuntural y recurrente, una actualización de las condiciones económicas y sociales en el ámbito rural puede traer mensajes renovados y significativos, si se enriquece con nuevos enfoques y lecciones de la experiencia nacional e internacional.



Mientras, por un lado, entre el 2013 y el 2015 el café tuvo la mayor incidencia en el crecimiento del agro en Colombia, en el 2016 no contó con renglones de empuje, y el 2017 está mostrando un reducido crecimiento de la demanda, en medio de variaciones erráticas en la producción de café y dificultades en la comercialización de otros renglones que recuperaron su producción, afectada por los bajos precios y el clima en años anteriores.



En el periodo comprendido entre enero y agosto del 2017, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales han crecido 16,4 por ciento en términos de volumen (toneladas), mientras que han aumentado 14,1 por ciento en valor. Las ventas al exterior muestran un fuerte impulso gracias al café, pero también a otros subsectores como azúcares y artículos de confitería, las frutas y a los aceites vegetales. Por su parte, las importaciones, en los primeros siete meses, han aumentado 1,8 por ciento en volumen (toneladas) y 3,1 por ciento en valor.



A medida que vuelve a dirigirse el foco de la atención pública hacia temas vitales como la comercialización y el financiamiento agropecuarios, se intensifican otros temas de debate que inciden agudamente en la rentabilidad de la actividad: los encadenamientos productivos y comerciales, la aplicación práctica de los principios de la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos, las tecnologías de información, entre otros.



Con este propósito y a partir de hoy, Cartagena es sede de la quinta versión del Congreso Internacional de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria (Fyca), con la participación de más de 200 asistentes, de los cuales alrededor de 60 son invitados internacionales, que buscarán a través del intercambio de experiencias exitosas en otros países y de una reflexión amplia y participativa, la construcción colectiva de propuestas para encarar importantes desafíos del agro.



El compromiso de los participantes y su disposición al diálogo y al intercambio de información y experiencias prometen convertirse en factores de éxito para la formulación de nuevos propósitos e iniciativas de desarrollo agropecuario y rural.



Reconocidos panelistas nacionales e internacionales presentarán su posición alrededor de los mecanismos y herramientas financieras disponibles para los productores agropecuarios, sobre los modelos para llevar a cabo un proceso de integración vertical; los efectos de la sobrerregulación ambiental en el desarrollo productivo; el reconocimiento de la mujer como empresaria y el aporte de las nuevas generaciones al sector rural, mediante el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación, entre otros temas de importancia para una visión renovada del campo.



Este año, Fyca adelantó una alianza estratégica con el grupo Développement International Desjardins (DID), de Canadá, que facilitó la vinculación de una agrupación importante de conferencistas de muy alto nivel, así como la asistencia de personas provenientes de los cinco continentes. A su vez, en el marco de este Congreso, tendrá lugar el encuentro anual de las 23 instituciones financieras de proximidad que componen la red internacional Proxfin, creada por DID, con el fin de promover el intercambio con y entre sus asociados. Tres representantes de esta red participarán como panelistas.



Durante el Congreso Fyca, instituciones públicas y privadas tendrán la oportunidad de construir o fortalecer sus proyectos con nuevas ideas y propósitos en marcha, adecuándolos a las nuevas realidades y necesidades de los productores rurales; identificando problemas concretos y sus soluciones y propiciando el trabajo articulado entre los diferentes actores.