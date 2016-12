Gestor de gas natural fuente de información del sector

En el 2015, el gas natural representó el 17 por ciento en el balance del consumo final de energía del país, lo cual refleja el lugar relevante que tiene este commodity dentro de la canasta energética colombiana. Su impacto en la economía nacional se manifiesta paralelamente en lo social, si se tiene en cuenta que al finalizar el primer semestre del 2016, se llegó a un total de 8’159.312 residencias conectadas, de las cuales el 85,3 por ciento corresponden a los estratos 1, 2 y 3, según información estadística del Ministerio de Minas y Energía (MME).



Consecuente con la importancia de este hidrocarburo, el Gobierno Nacional diseñó una política con el propósito de asegurarle al país el abastecimiento de largo plazo de gas natural, modernizando el funcionamiento del sector y colocándolo en el ámbito internacional al posibilitar, mediante reglas claras, libres exportaciones e importaciones de gas. Política contemplada en el Decreto 2100 de 2013, expedido por el MME.



En el diseño de dicha política y su correspondiente reglamentación a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), surgió la figura del Gestor de Mercado de Gas Natural en Colombia, con funciones específicas asignadas mediante regulación, cuyo objetivo principal es centralizar la información del sector de gas natural y facilitar la coordinación entre agentes, para lograr el uso eficiente de la infraestructura de suministro y transporte.



Desde enero del 2015, la Bolsa Mercantil de Colombia opera como Gestor del Mercado de Gas Natural y viene trabajando bajo los principios de neutralidad, transparencia, objetividad e independencia. A la fecha, cuenta, entre otros, con dos informes semestrales del sector y con su reciente publicación de los resultados del proceso de comercialización de gas natural 2016, en una tarea demandante, dada la complejidad del negocio del gas natural. Si bien es cierto que algunos vacíos regulatorios y la casuística que surge de la transición de un sistema de numerosos modelos de contratos a la estandarización de los mismos dificultaron, en un comienzo, el registro de la información de los agentes en las plataformas, también lo es que el Gestor ha logrado compilar de manera confiable y oportuna la información relevante de la operación del mercado de gas natural y su transporte, tanto primario como secundario. Dicha información está publicada en el Boletín Electrónico Central (BEC), de su página web.



Como se avecinan cambios importantes en la regulación sobre procesos de comercialización de gas, que impactarán los esquemas de información a través de las plataformas del Gestor, será necesario implementar las adaptaciones a la nueva normatividad. El sector espera que las modificaciones de las normas permitan prever una mayor estabilidad en las reglas que rigen el negocio de la comercialización del gas natural, dado que los cambios continuos en la normatividad generan inestabilidad y desconfianza a la hora de decidir sobre inversiones.



Igualmente, el negocio conlleva cambios que deben reflejarse en el registro de la información por parte del Gestor, derivados de la incorporación de las importaciones a las operaciones del mercado, tanto del gas proveniente de Venezuela por gasoducto, como del que llegará a través de la planta de regasificación en Cartagena, cuya operación está prevista para finales de 2016.



Los aportes de gas importado alejan el fantasma del desabastecimiento, que de otra manera se presentaría alrededor de 2020, de acuerdo con la Unidad de Planeamiento Minero Energético (Upme). No obstante, el gobierno no puede perder de vista la necesidad que tiene el país de incentivar la realización de inversiones en actividades exploratorias, en búsqueda de nuevas reservas de gas natural y en el desarrollo de las ya probadas, con el propósito de que el sector no dependa del gas importado en el largo plazo, si se tiene en cuenta la declinación que muestra la Upme, de las reservas de gas propias del país. Es aquí donde el Gestor cobra mayor relevancia para que los agentes puedan disponer de manera confiable y oportuna de la información que soporta la toma de decisiones de inversión.



Si bien la Bolsa Mercantil de Colombia ha estado orientada, entre otros, a los negocios propios del agro, su compromiso con el desarrollo del Gestor y el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones regulatorias ha sido total y no ha ahorrado esfuerzos para estar a la altura de este reto y satisfacer las expectativas de tan importante sector de la economía.



Todos los agentes del sector de gas natural, a la fecha, están registrados ante el Gestor, que ya cuenta con 132 participantes, y estos han registrado todos los contratos que tienen suscritos en sus negocios de compra-venta de gas natural y transporte. Los agentes han contribuido a la mejora de la operación del Gestor de Gas con sus comentarios particulares y acatando progresivamente sus obligaciones de reporte.

Actualmente, la participación efectiva de cada empresa con sus particularidades permiten analizar mejor la casuística propia del negocio que, por ser tan amplia, dificulta la estandarización de la información y su consecuente análisis integral.



El éxito, hasta el momento y a futuro del Gestor del Mercado de Gas, y su utilidad para el sector está íntimamente ligado con el trabajo mancomunado con el MME, la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y los agentes del mercado.



Rafael Mejía López

Presidente Bolsa Mercantil de Colombia.