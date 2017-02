La velocidad de ascenso no es la misma, pero el negocio del transporte aéreo en Colombia sigue ganando altura. Así lo confirmó la Aeronáutica Civil, al reportar las cifras del 2016.



De acuerdo con la entidad, el número de personas movilizadas por avión el año pasado llegó a casi 35,8 millones de individuos. El guarismo mencionado es 4,8 por ciento más alto que en el 2015 y se constituye en una nueva marca histórica.



Quien quiera contemplar cómo han cambiado las cosas, no tiene más que hacer la comparación con los datos del 2006. En ese periodo, según la misma institución, la cantidad de pasajeros ascendió a algo menos de 13,3 millones. Puesto de otra manera, el salto en una década es del 170 por ciento.



A pesar de que las tasas de crecimiento ahora son de un dígito, los expertos destacan que aquí no se han visto las contracciones experimentadas en mercados como el brasileño. En lo que atañe a viajeros domésticos, el número llegó a cerca de 24 millones, con un avance del 3,7 por ciento. A su vez, los internacionales sumaron 11,8 millones, un 7,2 por ciento más que en el registro inmediatamente anterior.



Semejante comportamiento es más que decoroso a la luz del desempeño de la economía colombiana, cuya tasa de crecimiento habría sido inferior al 2 por ciento anual en el mismo lapso. El aumento en la tasa de cambio, o en los intereses, influyen igualmente sobre el precio de los pasajes y las facilidades financieras a la hora de hacer turismo.



Para el 2017, las expectativas de mejoría se mantienen, en la medida en que indicadores claves como la devaluación o la cotización del petróleo no experimenten grandes sobresaltos. Si la calma dura, la turbulencia de épocas recientes pasará y más gente se subirá a un avión.



