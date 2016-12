Una comprobación más de que el camino de referendos y plebiscitos no necesariamente es el más rápido en una democracia volvió a darse después de que el futuro del ‘Brexit’ quedó en entredicho. De un día a otro, el porvenir de la Gran Bretaña se llenó de preguntas.

El motivo fue una decisión judicial. Al fallar una serie de demandas presentadas por varios ciudadanos, un alto tribunal en Londres determinó que el gobierno está obligado a pasar por el Parlamento para que este se pronuncie sobre el divorcio del Reino Unido y la Unión Europea, definido el 23 de junio.

En respuesta, la primera ministra Theresa May señaló que piensa apelar el fallo ante la Corte Suprema, la cual se pronunciaría a comienzos de diciembre. En caso de que el veredicto sea confirmado, la administración no tendría otro camino que el de pasar por la Cámara de los Comunes y destapar sus cartas antes de invocar el Artículo 50 que le faculta a comenzar la separación con Bruselas.

La respuesta de los mercados fue positiva. Los analistas saben que entre los legisladores hay una mayoría que ve con malos ojos un rompimiento abrupto con el bloque comunitario, por lo cual este tendría que ser amigable.

Dicho de otra manera, asuntos sensibles como la pérdida de las preferencias comerciales -que temen los productores británicos- podrían ser evitados a cambio de mostrar flexibilidad con respecto al libre movimiento de ciudadanos de las naciones que forman parte del club. El problema es que una actitud conciliadora va en contravía de lo que preferiría May, cuya línea es mucho más dura.

Resolver el acertijo no será fácil, pero lo cierto es que hoy los habitantes del Reino Unido ven una posibilidad que antes no existía con respecto al ‘Brexit’. Cualquier parecido con Colombia, vale la pena insistir, es mera coincidencia.

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto