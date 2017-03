Y el mundo sigue andando

Que los días del automóvil como lo conocemos están contados, es algo que los expertos en predecir el futuro afirman con insistencia. El advenimiento del carro sin conductor y el cambio en los gustos de las nuevas generaciones llevarían a que la demanda disminuya a la vuelta de unos años.



Pero ese no es el caso todavía. Así lo dejó en claro un reporte enviado por la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, que contiene las cifras de ventas globales correspondientes al 2016. De acuerdo con el informe, el año pasado se colocaron 94 millones de unidades en el mundo, lo que representó un incremento cercano al 5 por ciento, además de un nuevo máximo histórico.



De ese total, el número más alto le correspondió a China, con 28 millones de automotores de cuatro o más ruedas, seguida por Estados Unidos y la Unión Europea, con menos de 18 millones cada uno. América Latina quedó mucho más atrás, con 5,4 millones.



No hay duda de que esta parte del planeta ha perdido lustre de manera importante. Brasil sigue por el carril de velocidad baja, con una descolgada del 20 por ciento, mientras que los datos de Venezuela hablan por sí solos. El año pasado, se vendieron en el país vecino apenas 3.008 vehículos nuevos.



Por su parte, Colombia dio marcha atrás, con 253.698 unidades, que equivalen a una contracción de más del 10 por ciento. En comparación, Chile –con menos de la mitad de la población– nos superó por más de 74.000 autos.



No menos llamativo es que en el índice de motorización, seguimos muy abajo. Nuestra proporción es de 5,2 carros por cada mil habitantes, mientras el promedio latinoamericano es 9,6. Y lo que es más grave es la obsolescencia del parque automotor: 16 años. El mundo sigue andando, pero nosotros no.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto