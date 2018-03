¿Apatía o tranquilidad?

Más de un observador se sorprendió al constatar que tras las elecciones del domingo en Colombia, los mercados se movieron poco. En contraste con lo que ha ocurrido en múltiples latitudes después de que hablan los votos, aquí no se vieron grandes fluctuaciones en un sentido o en el otro e incluso podría llegarse a hablar de tendencias encontradas.

Para comenzar, el índice Colcap, que registra los movimientos de precio de las acciones en la Bolsa de Valores, disminuyó en cerca de 1 por ciento durante lunes y martes, en comparación con el cierre del viernes. Bajo ese punto de vista, los inversionistas no consideran que el veredicto de las urnas influya positivamente sobre las empresas listadas.



Por su parte, la tasa de los TES cayó ligeramente, lo cual quiere decir que los bonos públicos en pesos se valorizaron. Ello podría sugerir que hay menor percepción de riesgo hacia el futuro. No obstante, el índice Embi, que mide el mismo factor, pero con respecto a los papeles emitidos en dólares, subió ligeramente, lo que da una impresión distinta.



Quizás lo más llamativo es lo ocurrido con la tasa de cambio. Quienes la siguen de cerca saben que esta tiene una correlación inversa con la cotización del petróleo: la primera sube, cuando el segundo baja. Sin embargo, en la presente ocasión van en el mismo sentido, pues mientras el crudo se ubicó en menos de 65 dólares el barril, en el caso de la variedad Brent, el dólar también descendió y llegó a 2.846 pesos. No faltará quien diga que esa es una señal de que los capitales que pudieron irse a la espera del conteo, están regresando.



La otra posibilidad es que los mercados anticipaban un resultado como el observado: sin cambios mayores en el Congreso y con una confirmación del liderazgo del Centro Democrático. Ante la falta de sorpresas, la reacción fue de tranquilidad, porque el escenario más probable es que no vengan grandes cambios de rumbo en lo que atañe al manejo de la economía. Esa es la opinión que siguen expresando los analistas internacionales.