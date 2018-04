Con el pie izquierdo

Después de un primer trimestre en el cual la norma en el planeta fue el retroceso de los índices accionarios, había la esperanza de que el segundo comenzara con el pie derecho. Pero eso no sucedió ayer, sobre todo en Wall Street en donde se registraron caídas importantes en algunos de los títulos preferidos por los inversionistas.



La descolgada comenzó por Tesla, la compañía que es vista por algunos como la gran promesa de los vehículos eléctricos. Sus problemas a la hora de cumplir con los pedidos recibidos, sumados a la necesidad de corregir fallas en ciertos modelos y a un nuevo accidente mortal de un conductor que usaba el piloto automático, cayeron muy mal en el mercado.



Tampoco le fue bien a Amazon, objeto de los dardos de Donald Trump. El hecho de que el dueño de la tienda virtual sea el mismo propietario del diario The Washington Post, que le hace la vida difícil a la Casa Blanca, sirvió para que el magnate lanzara una andanada de trinos atacando las políticas de pago de impuestos del conglomerado y sus efectos sobre miles de establecimientos comerciales.



La avalancha también afectó a Netflix, Alphabet (antiguamente Google) y Apple. Facebook, que no sale de su mala racha, volvió a quedar dentro de los damnificados. Por cuenta de lo ocurrido, el índice S&P 500 ha caído más de 10 por ciento desde su máximo del 26 de enero, y el Dow Jones va en 11,2 por ciento.



La política internacional no ayuda a calmar la situación. China anunció sanciones en contra de 128 productos elaborados en Estados Unidos, que van desde nueces hasta vino. El temor de una guerra comercial volvió a aumentar y no solo entre las dos potencias. Otra vez se ciernen los nubarrones sobre el TLC de América del Norte, por cuenta de las diferencias del Tío Sam con Canadá y México.



En conclusión, las tensiones se mantienen altas y la volatilidad seguramente seguirá presente. Para usar la conocida figura, puede ser que la Semana Santa haya terminado, pero la semana de pasión se prolonga en las bolsas.