Contra sus colegas

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, una de sus cartas de presentación fue su trayectoria en el sector privado y su capacidad de convocar a sus colegas de la comunidad de negocios, bajo el propósito de colocar a “América primero”. Sin embargo, a medida que avanzan los meses, un grupo creciente de capitanes del sector privado ha preferido apartarse del mandatario.



La más reciente oleada de renuncias al honor de participar en comités de asesoría estratégica tuvo lugar esta semana por cuenta de los enfrentamientos entre manifestantes de la extrema derecha y defensores de los derechos civiles, ocurridos en la población de Charlottesville en el estado de Virginia. La presencia de neonazis e integrantes del tristemente célebre Ku Klux Klan en las marchas y los episodios de violencia que protagonizaron, generaron una tímida respuesta de la Casa Blanca que repartió culpas a diestra y siniestra.



Como consecuencia, el presidente de la farmacéutica Merck decidió apartarse de un consejo sobre temas industriales designado por Trump, siendo seguido por los jefes de Intel, el gigante de los microprocesadores, y el de la firma de ropa deportiva, Under Armour.



Lejos de ignorar el desaire, el mandatario prefirió pasar a la ofensiva. Palabras más, palabras menos, sugirió que quienes se fueron lo hicieron movidos por una especie de conflicto de intereses, al ser responsables de elaborar productos o desarrollar servicios en otros países, lo cual los haría culpables de exportar puestos de trabajo.



La sindicación es absurda, pero el trasfondo es que la supuesta alianza entre la administración republicana y la comunidad de negocios no es tan sólida como parece.

Aunque aún hay muchos que prefieren seguir en labores de consultoría ad hoc, cada vez hay más que no salir en la foto de alguien que no parece capaz de distinguir el bien del mal.