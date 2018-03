Cuentas de cuentas

La información según la cual Colombia recibió en el 2017 una cifra récord de 6,5 millones de visitantes, confirma que el país es un destino cada vez más atractivo para quienes viven afuera. Ya sea por razones de turismo o de negocios, es indudable que cada vez más gente radicada en otras naciones nos incluye en sus itinerarios y que las prevenciones que existieron en el pasado han venido disminuyendo.

No obstante, vale la pena diseccionar el dato mencionado, pues cuando se hace la suma se agregan diferentes tipos de viajeros. De tal manera, los especialistas señalan que el grupo que más atención merece es el de los extranjeros no residentes que llegan por vía aérea. De acuerdo con Migración Colombia, el total en este caso ascendió a 3,2 millones de personas, un 25 por ciento más que en el 2016. Semejante aumento es notable, pues supera con creces el promedio regional.



Por otra parte, están los colombianos que viven en otros países y que sumaron 794.045 individuos. Aunque no faltará quien debata si los connacionales que partieron en busca de un sueño deben formar parte del agregado o no, la verdad es que también traen divisas y contribuyen con la ocupación hotelera.



El debate sube un poco de tono, cuando en las estadísticas se incluyen a quienes vienen en un crucero marítimo y desembarcan por unas pocas horas. No obstante, hay que reconocer que así su estadía sea corta, los 348.310 pasajeros que llegaron el año pasado –con un alza del 14 por ciento– gastan algo de dinero ya sea en transporte local, comida, diversión, artesanías u otro tipo de compras.



Más compleja es la discusión con respecto a lo que se conoce como los transfronterizos, cuyo total fue de casi 2,2 millones. El motivo es que la crisis en Venezuela ha alterado los patrones normales. Es muy factible que el salto de 47 por ciento en este segmento obedezca a factores diferentes a los de conocer el país, cumplir una cita o asistir a un congreso internacional. Debido a ello, vale la pena endurecer los criterios para tener las cuentas correctas, aceptando que el flujo de visitantes al territorio nacional, crece sin parar.