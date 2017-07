Despegue sin retorno

El comunicado expedido ayer por Avianca, según el cual la aerolínea suspenderá a partir del próximo 16 de agosto sus vuelos a Venezuela, es una confirmación más sobre el aislamiento gradual de un país que pasó de ser destino obligado a destino evitado por las compañías del ramo. En comparación con los niveles de hace tres años, los itinerarios mensuales a Caracas pasaron de cerca de 4.500 a menos de 2.000 ahora.



Y es que entre las empresas que han cesado sus operaciones en la capital bolivariana se incluyen nombres tan conocidos como Lufthansa, Air France o United Airlines. Algunas comenzaron a reducir frecuencias en un comienzo, mientras que otras no tuvieron más remedio que despegar sin retorno, por lo menos hasta que la realidad mejore.



Un factor que resultó ser determinante en un momento dado, fue la escasez de divisas que impidió la repatriación del dinero que dejaba la venta de pasajes en bolívares. Para paliar el déficit se aumentaron las compras de insumos locales, como pasó con la gasolina.



Sin embargo, las pérdidas se volvieron cuantiosas, con lo cual acabó siendo necesario castigar los balances. Además, con el correr de los meses aparecieron otros riesgos, relacionados con la seguridad de la operación. Asuntos asociados con el trato a los aviones en la plataforma, manejo de equipaje o control aéreo se convirtieron en fuente de preocupación constante.



En su comunicado, Avianca dijo que examinará su decisión, dependiendo del trabajo técnico que se haga, pero lo mejor no es hacerse ilusiones. En tres semanas, el aeropuerto de Maiquetía –el mismo que llegó a tener hace 40 años una ruta del mítico Concorde– no volverá a ver aterrizar los aviones de la ruana roja. Esa es otra expresión práctica de la crisis que agobia a Venezuela.