Desde hace meses, las encuestas mostraban que los partidarios del separatismo estaban en minoría. A la luz de esa realidad, lo que resultaba lógico era esperar que Madrid supiera jugar sus cartas con el fin de no atizar la hoguera del nacionalismo en Cataluña, para así comenzar un proceso de negociación sin poner en duda la unidad de España.

Dicho escenario, lamentablemente, quedó hecho trizas el domingo, por cuenta de la represión policial que dejó centenares de heridos en Barcelona y otras poblaciones. Las imágenes de los uniformados que cargaron contra la población no solo le dieron la vuelta al mundo, sino que generaron una oleada de simpatía en favor de los independentistas. Además, le dieron pie a quienes afirman que el vestigio de la dictadura que culminó hace cuatro décadas largas, sigue presente.



Radicalizar posiciones cuando de lo que se trata es de buscar un justo medio, le da viabilidad a un eventual rompimiento. Así el gobierno de Mariano Rajoy alegue, no sin razón, que la jornada electoral del domingo violaba la constitución y las leyes, hay hechos políticos que acaban imponiéndose. A menos que el Partido Popular juegue bien sus cartas, acabará haciendo viable un escenario que pocos veían posible poco tiempo atrás.



La formación de una república catalana traería trastornos enormes. Para comenzar, su peso dentro del PIB español asciende al 19 por ciento. Romper un matrimonio de tres siglos puede sonar fácil en el papel, pero en la práctica es muy complicado y más todavía si la separación se hace a las malas.



Además, hay otras incógnitas que pasan por la actitud de la Unión Europea o la posibilidad de que los extremismos se tomen el debate. Por tal motivo, los mercados acusaron el golpe, pues tal como está el asunto, lo que se prevé es que las cosas no van bien y que el costo de la incompetencia será elevado.