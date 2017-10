El riesgo es el político

Que América Latina está a punto de comenzar una intensa temporada electoral, es algo que confirman las citas que tienen con las respectivas urnas los ciudadanos de Chile, Colombia, México y Brasil en los meses que vienen. A lo anterior habría que agregar los importantes comicios programados en Venezuela y Argentina, ya sea en materia regional y local o legislativa.

Ante esa circunstancia, no es de extrañar que los observadores externos muestren algo de nerviosismo. Así los flujos de inversión extranjera se hayan reducido en los últimos tiempos, la región recibe más de 100.000 millones de dólares anuales con destino a proyectos productivos o compra de compañías existentes, sin contar lo que ingresa para la adquisición de bonos públicos o privados.



En consecuencia, el banco de inversión Morgan Stanley viene de dar a conocer un informe en el cual hace diferentes cábalas, que incluyen elementos interesantes con respecto a la posible realidad colombiana. De acuerdo con la entidad, la lucha por la presidencia determinará si un nuevo régimen es capaz de corregir los desequilibrios macroeconómicos que todavía subyacen en el país.



El meollo de la cuestión para la institución es hacer viable la situación de las finanzas públicas, ante la impresión de que las proyecciones con respecto al precio del petróleo o el crecimiento del producto interno en los años por venir, no son realistas. Por tal razón, habría que adelantar una o varias cirugías si se desea que las cuentas públicas sean sostenibles y el ritmo económico mejore.



Debido a ello, el mayor riesgo para mercados como el accionario es el político. No obstante, Morgan Stanley no pronostica que venga un cambio en las reglas de juego vigentes. Lo que sí señala es que no hay un favorito claro, y que la probabilidad de una segunda vuelta presidencial en Colombia es elevada.