El tiempo, en contra

Cuando la semana pasada el Dane reportó que las exportaciones colombianas tuvieron un crecimiento superior al 20 por ciento durante el primer semestre, no faltaron las voces de celebración. A fin de cuentas, las ventas externas del país vienen en una senda de recuperación, después de la fuerte descolgada vista en el 2016, y podrían llegar a los 35.000 millones de dólares este año.



Sin embargo, una mirada a los datos confirma que el país sigue dependiendo de los mismos renglones de siempre. Por ejemplo, la categoría de combustibles y productos de industrias extractivas aportó el 53 por ciento de lo facturado entre enero y junio, mientras que el oro –cuya explotación es mayoritariamente ilegal– suma casi 6 puntos porcentuales adicionales.



Lo anterior es inquietante, pues muestra que la anhelada recomposición de la canasta exportadora colombiana no ha tenido lugar. En contra de las expectativas, la devaluación del peso o los tratados de libre comercio han traído pocos cambios para una nación que en sus despachos se concentra en bienes primarios, de escaso o nulo valor agregado.



Las explicaciones sobre la falta de dinámica observada abundan y van desde el cierre del mercado venezolano hasta las críticas al sector empresarial. Otros, por su parte, se enfocan en el punto de los costos y las demoras de los procesos, un elemento clave cuando se aplica el precepto de que el tiempo es oro.



Los números son elocuentes. De acuerdo con información de Analdex, en Colombia se requieren 112 horas para cumplir con los trámites fronterizos de exportación y 60 para el cumplimiento documental, mientras el promedio de la Ocde es de 12 y 3 horas, respectivamente. Semejante brecha –superior a la media latinoamericana– ayuda a entender por qué no mejoramos en este campo.