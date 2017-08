En busca de refugio

No es inusual en el mundo de la política internacional que los antagonistas de siempre intercambien amenazas de diverso calibre a través de los micrófonos. El problema es cuando las declaraciones las hacen personas que no necesariamente actúan con cabeza fría y cuyos ejércitos cuentan con un arsenal de armas nucleares.



Quizás por ello, el más reciente cruce de pronunciamientos entre Washington y Pyongyang alcanzó a sacudir a los mercados. Las sorpresivas palabras de Donald Trump el martes merecieron una respuesta de Corea del Norte, que habló de un eventual ataque a la pequeña isla de Guam, en el Pacífico norte, sede de un importante contingente de tropas estadounidenses.



Aunque el escenario de una conflagración parece poco probable debido a la presencia de China en la ecuación, varios inversionistas salieron a buscar refugio. En consecuencia, el franco suizo se fortaleció, mientras que el oro alcanzó su punto más alto en casi dos meses.



La otra cara de la moneda se vio en Seúl, en donde el won y la bolsa surcoreana perdieron terreno. El coletazo también se sintió con mayor o menor fuerza en los mercados de valores, desde Tokio hasta Nueva York.



Ante el sacudón, la diplomacia hizo su entrada en escena al tratar de disminuir la tensión. Más allá de los comunicados, es de esperar que los contactos a través de intermediarios desemboquen en mecanismos para que baje la temperatura en la zona.



Al respecto, la salida más razonable es la que propone Pekín: congelamiento de la actividad militar y conversaciones directas con el fin de diseñar lo que se conoce como medidas de confianza. Pero hasta que no se dé dicho paso, el nerviosismo persistirá, y no solo entre los inversionistas.