Aquel conocido refrán según el cual ‘mal de muchos, consuelo de tontos’ bien podría servir para calificar la situación de la economía colombiana a la luz de lo que pasa en América Latina. Y es que quizás, con excepción de México, cuyas cifras han estado por encima de las expectativas de los analistas, el resto de países grandes mejora lentamente.



Para comenzar, los datos de la primera mitad del 2017 no fueron particularmente buenos para ninguno, así Argentina y Brasil hayan salido de la recesión del año pasado. En Perú y Chile, los resultados se calificaron como decepcionantes, tal como sucedió en el caso de Colombia y su tímida expansión.



En respuesta, las autoridades han tomado medidas similares. Para citar un caso, los bancos centrales redujeron en su mayoría la tasa de interés de intervención con el propósito de estimular el consumo, gracias al margen que les da una inflación con tendencia a la baja.



Debido a ello, el pronóstico es que las cosas van a mejorar un poco en la segunda parte del calendario. Los motivos no solo tienen que ver con el menor costo de endeudarse, sino que están asociados a la coyuntura política.



Por ejemplo, la permanencia de Michel Temer en la presidencia brasileña ya no es un factor de incertidumbre, mientras que las posibilidades de un retorno triunfal del kirchnerismo, gracias a los votantes argentinos, son bajas. La temporada electoral también permitirá el cambio de presidentes con bajos niveles de popularidad como Michelle Bachelet, o el propio Juan Manuel Santos.



Tales factores ayudarán a que la tasa de crecimiento regional suba algo. La mala noticia es que el ritmo será lento, pues no hay ningún auge en el panorama. Todo apunta a que América Latina se quedará durante un buen tiempo estancada en la mediocridad.