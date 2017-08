Fogueo en ‘La Heroica’

No era la primera vez que algunos de aquellos que han lanzado su sombrero al ruedo con el fin de aspirar a la Presidencia de la República en el 2018, se presentaban en el marco de un congreso gremial. Sin embargo, en ninguna oportunidad anterior el número de postulantes había sido tan grande ni había cubierto el espectro ideológico como se vio en la Asamblea de la Andi, que tuvo ayer su primer día en Cartagena.



Y es que en la reunión de empresarios estuvieron 12 dirigentes, pertenecientes al Centro Democrático, los verdes, el liberalismo, el Polo Democrático, además de los independientes que están en proceso de recoger firmas para inscribir sus respectivos nombres. Cada uno tuvo oportunidad de expresar sus planteamientos sobre temas como la economía y Venezuela, en un conversatorio moderado por Roberto Pombo, director de El Tiempo, que colmó la capacidad del gran salón del Centro de Convenciones.



Reflejar los diversos planteamientos realizados es imposible en este espacio. Sin embargo, vale la pena destacar que no se presentaron propuestas estrambóticas ni populistas. En general, fue notoria la preocupación por la pérdida de ritmo de la economía y la insistencia de que el sector privado es un elemento clave a la hora de impulsar el crecimiento y la creación de empleo.



Podría decirse que las variaciones son más de énfasis en políticas que en el ánimo de hacer borrón y cuenta nueva. Mientras unos hablaron de impulsar al sector agrícola, otros mencionaron la importancia de insertar al país en las cadenas globales de valor. En lo que atañe a impuestos, el compromiso fue no aumentar las cargas al sector corporativo.



Más allá de las preferencias de cada quien, al cierre del evento había satisfacción. Como dijo uno de los presentes “no vamos a dar un salto al vacío”.