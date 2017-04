La tarea sigue pendiente aún

No deja de ser un motivo de desilusión que mientras la preocupación en torno a la corrupción se dispara en la opinión pública nacional, los avances en materia de instituciones son modestos. Así quedó en claro ayer, después de que Transparencia por Colombia presentó los resultados de su más reciente trabajo con respecto a la gestión administrativa en una serie de entidades.



El panorama es particularmente preocupante en el ámbito regional. De tal manera, 60 por ciento de las 28 alcaldías evaluadas, la mitad de las 32 contralorías departamentales y 40 por ciento de las gobernaciones fueron clasificadas en riesgo alto, o muy alto, de corrupción, debido a sus prácticas.



Parte de los problemas nacen del ejercicio de contratación pública, en el que lo usual es la presencia de un solo proponente en las licitaciones. A lo anterior hay que agregar la escasa idoneidad de los funcionarios, al igual que la laxa aplicación de diferentes normas.



Que los riesgos no son pocos, es algo que ilustra un ejemplo concreto. Los colombianos dieron muestras de su solidaridad a comienzos de abril, cuando una avalancha destruyó decenas de casas en Mocoa y dejó más de 300 muertos.



Pues bien, tanto la Alcaldía de la ciudad como la gobernación del Putumayo reciben notas muy bajas en los análisis hechos por Transparencia. Aunque la ausencia de controles y procedimientos adecuados no conduce inexorablemente a que se pierda el dinero, es claro que hay que hacer sonar las alarmas para que las cosas se hagan bien.



Aunque en menor proporción, tampoco es motivo de tranquilidad saber que una quinta parte de las entidades del orden nacional salen mal paradas, incluyendo varios ministerios. Esa es una demostración de que, aparte de anuncios, el Ejecutivo tiene que hacer la tarea.