Menos riesgos, más incertidumbre

Qué América Latina no pasa por una buena época, no es un misterio para nadie. Las tasas de crecimiento proyectadas para la región apenas superan el 1 por ciento este año, mientras el desempleo sube y el ánimo de los ciudadanos está por el piso. Los desastres naturales tampoco ayudan, y los escándalos de corrupción llegan a las instancias más altas, como lo demostró la reciente detención del actual Vicepresidente de Ecuador.



Aun así, los analistas ven algunas luces. Esa es la impresión que surge tras leer un reporte dado a conocer a finales de septiembre por la firma calificadora de riesgo Standard and Poor’s, en el que reconoce que ciertos peligros son menos evidentes ahora.



En particular, la entidad se refiere a los temas políticos que causaban mayor inquietud hace unos meses en los países más grandes. De tal manera, Michel Temer es, de lejos el mandatario más impopular del área, pero sus posibilidades de seguir en el cargo son mayores, lo cual le garantiza algo de calma institucional a Brasil. Al mismo tiempo, las amenazas de Donald Trump, dirigidas en especial a México, no se han concretado y se ven menos factibles. Hay una renegociación en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que anda lento, pero sin quiebres.



Por su parte, la marcha de la mayoría de las economías mejora, gracias a cierto repunte en los precios de las materias primas. Auges en el consumo, como el que vive Chile, son cada vez menos excepcionales.



Sin embargo, una luz de alerta sigue brillando. Esta tiene que ver con la incertidumbre política derivada de los cambios de gobierno programados. Chilenos, colombianos, mexicanos y brasileños tienen citas con las urnas a lo largo de los doce meses que vienen, y una o varias sorpresas son posibles, pues el populismo –tanto de izquierda como de derecha– no ha desaparecido en esta parte de mundo.