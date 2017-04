Mostrando el garrote

En más de una ocasión, el comportamiento de Donald Trump se asemeja al de aquellos niños que amenazan con llevarse el balón si no se aceptan sus reglas de juego. Así volvió a quedar claro ayer luego de que el mandatario estadounidense afirmó que estaba dispuesto a sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



La advertencia tuvo lugar después de que se filtrara que la Casa Blanca tuvo lista la carta para retirarse del bloque que integran también Canadá y México. La firma no se produjo por cuenta de las solicitudes hechas por los mandatarios de dichas naciones, quienes habrían señalado estar dispuestos a negociar algunos apartes del acuerdo.



Que al Nafta –por sus siglas en inglés– le sirve una remozada, es algo difícil de discutir.

Para citar un caso, el texto fue negociado antes de que internet irrumpiera en la vida cotidiana, con lo cual sus aplicaciones quedan en un limbo que se presta a interpretaciones. Otros consideran que algunos cabos están sueltos y merecen ser atados para que los vínculos sean todavía más fuertes.



No obstante, eso es muy diferente a sostener que este es un pacto desequilibrado en el cual los estadounidenses llevan la peor parte, debido a la incapacidad de las administraciones pasadas de defender los intereses de los ciudadanos. Múltiples trabajos académicos muestran los beneficios a ambos lados de la frontera, con productos más baratos que benefician a algo menos de 500 millones de consumidores.



Todavía es imposible saber si Trump mostró el garrote para obligar a forzar a sus socios comerciales a sentarse en la mesa o si es capaz de romper un esquema que multiplicó por 10 el monto intercambiado. Pero, lo que queda claro es que el mandatario no cejará en sus propósitos de renegociar el Nafta.