Otro frente de controversia

Un conocido dicho afirma que cuando pelean los elefantes, el que más sufre es el pasto. La cita tiene validez a la luz de la sorpresiva decisión adoptada ayer por la administración Trump, consistente en abrirle una investigación por un presunto caso de dumping a China que supuestamente subsidiaría sus exportaciones de rollos de aluminio.

El caso es llamativo, no solo porque ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde cuando Washington hizo algo similar en contra de uno de sus comerciales importantes, sino debido a que no existió una petición previa de una industria afectada. Puesto de otra manera, el Departamento de Comercio estadounidense comenzó la investigación por iniciativa propia.



Aunque faltan meses antes de que sea tomada una determinación, quienes leen entre líneas ven un cambio de postura inquietante. Este tiene que ver con la adopción de posturas unilaterales que pueden conducir a escenarios impensables poco tiempo atrás, de sanciones y respuestas.



Más de un observador se pregunta si la Casa Blanca, que siente cómo sus promesas de defender a los productores locales siguen pendientes de cumplimiento, decidió pasar al ataque. Así el público no entienda los detalles de lo que viene, el efecto del mensaje es importante, pues aparte de ser popular, sirve con miras a las elecciones legislativas de noviembre del 2018. El objetivo desde ahora es conseguir que el Partido Republicano conserve las mayorías que tiene hoy en ambas Cámaras.



Lamentablemente, el lío es, en estos casos, que nunca se sabe cuál es el desenlace que viene después de mostrar los dientes. A primera vista, es de imaginar que Pekín reaccionará con cabeza fría, pero en otras capitales tomarán nota. Sin ir más lejos, México –que sigue con expectativa de lo que le puede ocurrir al Nafta– ve que el viento está cambiando de dirección. Y que sopla a favor del proteccionismo.