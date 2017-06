Reacción de unos y otros

Tanto por la localización, como por el día de los hechos y el saldo luctuoso que dejó, el atentado del sábado que cobró la vida de tres personas en el Centro Andino de Bogotá, ocupó los titulares de la prensa. A fin de cuentas, hacía un buen tiempo que la capital no era sacudida por una acción similar, y menos en un lugar en cual el objetivo era el de causar el mayor daño posible a las personas que, por decisión del destino, estaban cerca del punto de la explosión.



Frente a lo sucedido, vale la pena analizar la reacción de diferentes estamentos, comenzando por las autoridades. Estas respondieron con tranquilidad, insistiendo en que lograrán identificar y capturar a los responsables.



La experiencia sugiere que la probabilidad de que eso suceda es alta, pues casos similares han sido resueltos. Tanto la capacidad investigativa de las fuerzas de inteligencia como el buen uso de las prácticas forenses permitieron en el pasado responder acertijos que parecían imposibles de solucionar.



También parece haber calma entre quienes nos miran desde afuera. En un mundo que registra el auge del extremismo –religioso, criminal o político–, eventos como el del fin de semana ya no son exclusivos de las naciones emergentes o de sociedades convulsionadas.



No obstante, la diferencia es el uso para propósitos oportunistas de quienes buscan pescar en río revuelto. En contraste con Londres, en donde vuelve a repetirse el uso criminal de un vehículo en contra de peatones inocentes, aquí todo sirve a la hora de atacar al Gobierno, ya sea distrital o nacional. La unidad que se nota en Gran Bretaña brilla por su ausencia en Colombia.



Y no es que allá la polarización esté ausente. Como lo mostraron las recientes elecciones en el Reino Unido, hay visiones muy diferentes con respecto al brexit, la inmigración o el papel del Estado en la economía. Pero cuando las instituciones se ven amenazadas, unos y otros cierran filas para enviarle el mensaje a la intolerancia de que sus métodos no triunfarán.



En tal sentido, vale la pena destacar la reacción de la ciudadanía que, de manera autónoma y espontánea, supo hacerles un homenaje a las víctimas. Las flores y los mensajes depositados deberían convencer a más de un dirigente de que hay principios que se superponen a intereses individuales. Y que no todo vale en la lucha por el poder.