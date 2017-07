Se salva la tendencia

El dato no puede calificarse como bueno, pero es el menos malo en lo que va del año. Así podría resumirse el balance que deja el Índice de Confianza del Consumidor que elabora Fedesarrollo, el cual en junio recuperó con creces el terreno perdido en la medición de mayo.



A pesar del progreso, el indicador todavía sigue en terreno negativo, ante lo cual es necesario mantener encendida la luz de alerta. No obstante, la percepción de los encuestados en las cinco ciudades principales es más positiva, tanto en lo que atañe a las condiciones económicas actuales como a las expectativas.



En consecuencia, hay dos maneras de analizar los resultados. La más cruda es decir que todavía no hemos salido del sótano en términos de percepción sobre la realidad actual y futura. La más benévola es que la tendencia es alentadora, pues los colombianos consideran que el vaso está cada vez menos vacío.



El motivo principal del avance está relacionado con la valoración de la situación de los hogares, que volvió a números en negro. No pasa lo mismo con la opinión sobre el país, que todavía es muy crítica, más allá de que las cosas no se califiquen tan mal como durante el primer trimestre del 2017.



Por ciudades, llama la atención el salto intermensual observado, sobre todo en Cali y Bogotá. En contraste, Barranquilla –que usualmente está mejor que las demás capitales estudiadas– tuvo un retroceso importante.



Igualmente es llamativo que la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos viene al alza, ya sea en comparación con mayo pasado o con junio del 2016. Así mismo, en lo que corresponde a adquisición de vivienda o vehículo se ven mejoras. Ahora queda por verse si en este semestre las curvas continúan yendo hacia arriba. Esa es la esperanza de los analistas.