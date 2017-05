Sin razón de alarma

A primera vista, el reporte que entregó la Dian con respecto al comportamiento del recaudo de impuestos, no es el más alentador. De acuerdo con la entidad, lo recibido por el fisco llegó a un acumulado de 46,5 billones de pesos hasta el cierre de abril, lo que representa un aumento de apenas 4,7 por ciento frente al mismo periodo del 2016.



Ese incremento, cuando se descuenta la inflación, hace que la suma obtenida sea muy similar a la del año pasado. Pero lo que más llama la atención es que después de la reforma tributaria de diciembre, los especialistas esperaban un comportamiento mucho más dinámico.



Al respecto, las autoridades señalan que no hay de qué preocuparse. Para comenzar, el número del cuatrimestre está muy cerca de la meta original, lo cual quiere decir que los planes se vienen cumpliendo, más allá de los altibajos que van de un calendario a otro.



Además, hay razones puntuales. Por ejemplo, el vencimiento de los pagos de reintegros de IVA –con el nivel del 19 por ciento– tiene lugar este mes, mientras que la eliminación del impuesto conocido como Cree impactó las liquidaciones de abril, en beneficio de las personas jurídicas.



Hacia adelante, las cargas se deberían equilibrar, en respuesta a las nuevas reglas de juego. Eso quiere decir que tanto lo proveniente de renta como lo atribuible a IVA mostrarán una importante dinámica, que deberá ser la responsable de que los recaudos al finalizar el 2017 muestren un incremento superior a los seis billones de pesos.



Aún así, habrá que seguir tomándole el pulso al tema. El comportamiento de la economía está por debajo de las expectativas, ante lo cual los ingresos tributarios pueden verse afectados. Pero todavía no hay un motivo verdadero para hacer sonar las alarmas.