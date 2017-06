Talante negativo

Nada hacía pensar que el fuerte pesimismo de los colombianos daría un giro en el mes de junio. Tanto la desaceleración de la economía como el paro de maestros y las protestas en Buenaventura, ensombrecieron el panorama nacional y la actitud de la opinión.



Así quedó confirmado ayer tras conocerse la más reciente edición del Gallup Poll, el sondeo que a lo largo de más de dos décadas le toma la temperatura al estado de ánimo de la ciudadanía. De acuerdo con la encuesta, 73 por ciento de los interrogados en las cinco ciudades más grandes, considera que la situación en el país va por mal camino, mientras que solo 18 por ciento ve las cosas positivamente.



Las cifras citadas son ligeramente mejores que las de abril, pero, en todo caso, no se puede hablar de un cambio de tendencia. Todavía la percepción de corrupción o la inseguridad pesan mucho en el ánimo de la gente, para no hablar de la inflación o el desempleo.



Tal vez lo más llamativo en la presente oportunidad resultó ser el deterioro de las impresiones sobre la realidad local. En Medellín, Cali y Barranquilla las calificaciones se deterioraron de forma significativa, mientras que en Bogotá el negativismo es la constante.



Todo ello no se sintió necesariamente en la imagen de los gobernantes, que, en el caso de las capitales de Antioquia o Atlántico, salen bien librados. No así Juan Manuel Santos, que no levanta cabeza. Curiosamente, Álvaro Uribe, su principal contradictor, tiene ahora una imagen más negativa que positiva, lo cual sugiere que nadie sale indemne de la polarización.



¿Cambiará la dirección del viento? Es imposible saberlo, pero todo apunta a que el pesimismo seguirá siendo la nota predominante en el talento de los colombianos.