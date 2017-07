Tendencia ascendente

El presente año no ha sido bueno para la economía colombiana. A medida que avanza el calendario, los analistas recortan sus proyecciones sobre el crecimiento del 2017, el cual estaría entre 1,5 y 2 por ciento, de acuerdo con la mayoría de los cálculos disponibles.



Sin embargo, el desaliento no se extiende al mercado accionario que ayer volvió a subir. El índice Colcap se ubicó en 1.492 puntos, el nivel más elevado desde finales del 2014, cuando las perspectivas del país eran muy distintas.



Al cierre de la víspera, la valorización de los títulos que se negocian en la BVC es del 10,4 por ciento desde el primero de enero, y de 12,5 por ciento en el último año. El impulso ha sido especialmente notorio en las semanas recientes, pues el apetito de los compradores parece estar de vuelta.



De acuerdo con los conocedores del tema, la mejora en las cotizaciones tiene que ver con la impresión de que hay especies baratas, cuando se comparan con los múltiplos vigentes en otras plazas. Bajo ese punto de vista, existen oportunidades de valorización que vienen siendo aprovechadas especialmente por inversionistas locales, comenzando por los fondos de pensiones.



Si bien la actividad económica marcha a un ritmo mediocre, los balances empresariales entregan un parte mucho más atractivo. Los resultados del 2016 fueron muy positivos y los del ejercicio actual no son malos, a pesar de que el comportamiento de la demanda interna estuvo por debajo de lo presupuestado en el primer semestre.



Saber hasta cuándo puede seguir la seguidilla de alzas de los últimos días es imposible, por lo cual vale la pena aconsejar prudencia. No obstante, la verdad es que a los compradores en acciones les ha ido bien y más de uno cree que todavía hay espacio para avanzar más.