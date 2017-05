Todo bien por allá

Cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos como candidato del Partido Republicano, más de un observador en Colombia se preguntó si las horas de las buenas relaciones con Washington estaban contadas. A fin de cuentas, la derecha no solo podía reaccionar al entendimiento que tuvo lugar con la administración de Barack Obama, sino a temas polémicos, como el proceso de paz con las Farc.



Las dudas siguieron cultivándose con el paso de los meses. El encuentro ‘social’ con el mandatario norteamericano, que sostuvieron los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, fue interpretado en algunos sectores como una señal de rechazo hacia las decisiones tomadas por Bogotá. Además, varias notas de prensa resultaron ácidas con respecto a la Casa de Nariño.



Por su parte, los más moderados citaban hechos distintos. La aprobación por parte del Congreso estadounidense de un paquete de ayuda por 450 millones de dólares –significativo y más en tiempos de estrechez presupuestal– fue considerado como una señal de que el buen clima bipartidista no había sufrido.



Aun así, la duda seguía presente, sobre todo dado el carácter impredecible de quien hoy ocupa la Casa Blanca. Esas inquietudes quedaron despejadas ayer cuando la nota predominante en la cumbre de Trump y Santos acabó siendo la cordialidad, combinada con el compromiso de seguir fortaleciendo una alianza que completa casi dos décadas.



Desde el punto de vista de la economía, lo más importante fue resaltar que hay espacio para aumentar el intercambio y el volumen de inversiones. Eso, en tiempos en los cuales soplan todavía los vientos del proteccionismo, no es poca cosa. Tal parece que el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos, jugó esta vez en favor nuestro.