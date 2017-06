Un alivio en mayo

Los especialistas habían pronosticado un alivio y no se equivocaron. Ayer, al filo de las siete de la noche, el Dane confirmó que la inflación en mayo volvió a la senda de los incrementos moderados, al registrarse un incremento en el Índice de Precios al Consumidor que resultó ser menos de la mitad que el observado en el mismo periodo del 2016.



Como consecuencia, el alza en la canasta familiar llegó al 4,37 por ciento en los pasados 12 meses, muy cerca del rango superior de la meta establecida por el Banco de la República, que es del 4 por ciento anual. De seguir el ritmo visto, no estaría lejano el día en que la carestía vuelva al cauce que abandonó hace tiempo, dándole un empujón a la credibilidad de la política económica.



Aunque no es por aguar la fiesta, no faltarán aquellos que señalen que la emergencia todavía sigue presente. El motivo principal es que la corrección vista hasta ahora tiene mucho que ver con el comportamiento del capítulo de alimentos, que si en el pasado reciente fue la causa de los problemas, ahora es el gran responsable de la mejoría.



Gracias a las lluvias, las cosechas han sido abundantes, como lo muestra el menor valor de algunos artículos que forman parte de la dieta fundamental de los colombianos. Para citar casos puntuales, la papa ha bajado 54, el fríjol 29 y el plátano 24 por ciento.



Sin embargo, cuando se hace abstracción del segmento la desaceleración inflacionaria es menos notoria. Eso es lo que explica la división al interior de la junta del Emisor a la hora de recortar la tasa de interés que cobra, pues una porción mayoritaria de ese cuerpo cree que si bien hay que aflojar el cinturón, no se pueden soltar tantos puntos de una sola vez. Y es posible que esa postura vuelva a imponerse cuando llegue el momento de examinar el tema, en unos días.