Un asunto de interés

La decisión se volvió a tomar por mayoría y no de forma unánime, pero esta vez el bando ganador se impuso por un amplio margen: seis votos a favor y apenas uno en contra. Así podría resumirse la determinación de la junta directiva del Banco de la República, que ayer aprobó una nueva disminución en la tasa de interés que cobra la entidad, la cual quedó en 5,5 por ciento anual.



Sin embargo, para los analistas no pasó desapercibido que si antes las diferencias eran por la velocidad de los recortes, ahora la voz disonante opinó que ya es hora de parar las rebajas en el costo de los fondos del Emisor. Quienes se precian de leer entre líneas sostienen que la ventana de los descensos empieza a cerrarse, aunque todavía habría espacio para uno o hasta dos adicionales, de la misma magnitud del de la víspera.



El motivo es que así la inflación se haya ubicado en junio por debajo del 4 por ciento anual, el parte es menos tranquilizador cuando se excluyen los alimentos de la cuenta. Además, todo apunta a que este semestre habría una ligera alza de la carestía, pues la comida mostrará aumentos, ante lo cual el Banco no puede soltar la rienda.



En consecuencia, la discusión ya no será tanto por lo que pueda hacer o no la entidad, sino por la necesidad de que los usuarios del crédito sientan el alivio. A este respecto las autoridades dicen que los préstamos comerciales son más baratos ahora, pero que en el caso del consumo el respiro es todavía menor.



Parte de la culpa se le atribuye al nivel de la tasa de usura, por encima del 30 por ciento anual. Debido a ello, el Ministerio de Hacienda se comprometió a mirar el tema mediante un estudio, que tomará semanas en llevarse a cabo. Mientras se conocen sus conclusiones, subirá la presión para que los intereses bajen a las buenas o a las malas.