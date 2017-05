Un impulso con cimientos

El de ayer no fue un día de muchas marcas históricas en los mercados bursátiles del mundo, pero las alcanzadas dejaron en claro que el entusiasmo de los inversionistas no termina. En Europa, la jornada registró alzas generalizadas, en respuesta a la tranquilidad que infunde la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de Francia, mientras que en Estados Unidos el mercado Nasdaq llegó a nuevos máximos.



Por ejemplo, los analistas resaltaron que el valor de Apple superó por primera vez los 800.000 millones de dólares, mientras que otras compañías del sector de la tecnología mantuvieron su tendencia al alza. Para citar un par de casos, tanto Facebook como Google registraron cifras que sorprendieron a los expertos, por cuenta de un avance sólido en ventas y utilidades.



Debido a ello, el buen ánimo en diferentes plazas se mantiene. En lo que atañe a Estados Unidos, la causa no está relacionada con lo que pueda pasar con las políticas de la administración Trump, sino con lo que muestran los estados de pérdidas y ganancias.



Puesto de otra manera, aquí lo que se ve es una mejora en la rentabilidad de una mayoría de las firmas que tienen sus títulos listados en las bolsas de valores. El mayor entusiasmo está en los papeles de empresas relacionadas con lo que se conoce como ‘la nueva economía’, pero en general los balances corporativos se observan más fuertes.



Guardadas proporciones, algo similar puede estar sucediendo en Colombia, en donde el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia muestra una valorización del 2,6 por ciento en lo que va de mayo. Así el ánimo de los consumidores no sea el mejor, las acciones indican una dinámica distinta, que lleva a que en el mercado bursátil local comience a soplar el viento a favor.