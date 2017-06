Un paso adelante

Al público en general, no le dice mucho el anuncio proveniente de Cali ayer, en el sentido de que los gobiernos de los países que integran la Alianza del Pacífico culminaron la negociación de un acuerdo de doble tributación que beneficia a los fondos de pensiones.

Sin embargo, para los conocedores del tema, comienza a desmontarse una barrera.



Para eliminarla, será necesario que los congresos de México, Chile, Perú y Colombia le den luz verde a la que es una convención multilateral. Teniendo en cuenta que el tema afecta los respectivos regímenes impositivos, el asunto no estará exento de debate legislativo.



A pesar de ello, las probabilidades de que al final el cambio salga adelante son elevadas. En términos prácticos, lo que ello implica es que los fondos de pensiones de las naciones del grupo reciban el mismo trato que los inversionistas locales.



Colombia ya había dado un paso en ese sentido. La reforma tributaria de diciembre pasado eliminó la tarifa del 14 por ciento que usualmente se le aplica a los inversionistas internacionales, y estableció una tarifa de cero impuesto de renta para aquellas entidades del área con las cuales la Superintendencia Financiera haya establecido acuerdos de intercambio de información.



No obstante, lo de ahora es un impulso más decidido. Para obtener los beneficios establecidos, también quedó en claro que ciertas operaciones deben hacerse a través del Mila, que reúne a las bolsas de valores que operan en las cuatro capitales.



En síntesis, es importante, pero quedan pendientes otros temas regulatorios, aunque ya comienza a verse la luz al final del túnel. Cuando se termine la tarea, será más factible que fondos por miles de millones de dólares vayan de un país a otro, fortaleciendo el mercado de capitales. Y eso no es despreciable.