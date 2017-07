Un reto más para la Opep

Estados Unidos está ocupando cada día más espacios en la exportación mundial de crudo, con cantidades aún pequeñas, pero con una tendencia que representa un desafío más al poder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Por cuatro décadas, los productores estadounidenses tenían prohibido exportar petróleo, pero un cambio impulsado por la Administración de Barack Obama en diciembre del 2015 levantó esas restricciones y permitió una progresiva vuelta a los mercados.



En abril pasado, según los últimos datos disponibles del Departamento de Energía, Estados Unidos exportó un promedio de un millón de barriles diarios de petróleo, frente a los 591.000 que colocó en el mismo mes del 2016. Esa cantidad es aún muy baja teniendo en cuenta que produce cerca de 9,32 millones de barriles diarios, pero el petróleo ligero que bombea es muy apreciado fuera del país y está conquistando mercados tan lejanos como el chino.



En los primeros cuatro meses de este año, China ha importado un promedio de 284.000 barriles diarios, superando incluso a Canadá, hasta ahora el primer comprador del petróleo estadounidense. El coloso del norte está ante el reto de dar salida al aumento del petróleo que generan yacimientos no tradicionales de placas de esquisto que ofrecen un crudo ligero, y hacerlo con unos costos bajos y precios internacionales que rentabilicen la inversión. La caída en las cotizaciones, que se agudizó a partir de finales de 2014, hizo mucho daño a los productores estadounidenses, y tuvo especial impacto meses después, aunque todavía en el 2015 pudo cerrar el año con niveles récord en la producción de crudo.



Las medidas aplicadas por la Opep para hacer frente al exceso de oferta global de crudo, a finales de noviembre de 2016, generaron una recuperación en los valores del barril, lo que derivó en la recuperación de muchas plataformas estadounidenses que habían dejado de operar porque los costes no lo justificaban.



Según datos de la firma Baker Hughes, la semana pasada había 763 plataformas petrolíferas activas en el país, más del doble de las 351 que había por estas fechas el año pasado. Cálculos de la Occidental Petroleum indican que Estados Unidos puede llegar a exportar tres millones de barriles diarios en los próximos años. Ello puede generar un desafío más para la Opep, que ha venido perdiendo poder a la hora de imponer globalmente unos niveles de precios por el peso que ejercen productores no vinculados a ese cártel.