Una mejora aún tímida

No cayeron mal entre los analistas los datos con respecto al comportamiento de las importaciones de Colombia en febrero. Tal como lo reportó el Dane ayer, las compras externas del país subieron 5,3 por ciento, un alza que se combina con el 0,3 por ciento observado en enero, cuando se le puso término a 23 meses consecutivos de caída.



De acuerdo con los expertos, la tímida mejora comprueba que la demanda por productos foráneos empieza a subir, sobre todo de materias primas. No obstante, el Gobierno se enfocó en el leve incremento en las adquisiciones de bienes de capital y, en particular, de maquinaria con destino a la industria.



Todavía es muy temprano para saber si aquí existe un cambio de tendencia significativo o apenas la aparición de una golondrina que por sí sola no hace verano. A fin de cuentas, cuando se mira el acumulado del primer bimestre, el panorama es menos concluyente y muestra que el renglón del consumo manda la parada entre las preferencias.



Saber si lo sucedido es consecuencia de mejores expectativas por parte de los empresarios, o simplemente refleja el impacto de la realidad cambiaria, es igualmente difícil. En lo que atañe a lo segundo, la revaluación del peso -así sea pequeña- aumenta el atractivo de traer bienes del exterior, con lo cual sube el riesgo de que el proceso de sustitución de algunas importaciones termine.



Mientras ese dilema se aclara, llamó la atención que el déficit en la balanza comercial del país siguió disminuyendo. En los primeros dos meses del 2017, el saldo en rojo en el comercio exterior llegó a 1.517 millones de dólares, 39 por ciento menos que en igual periodo del año pasado. El menor desequilibrio observado, sirve para afirmar que, al menos en un aspecto, las cosas en la economía colombiana van avanzando.