Ya viene la emoción

En otras circunstancias, la reacción de los mercados habría sido notoria. En cambio, podría decirse que el efecto de las palabras de Janet Yellen, pronunciadas el pasado miércoles en Washington, fue casi imperceptible en las principales bolsas del mundo.

Según la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, se encuentran dadas las condiciones para que la entidad a su cargo no solo eleve ligeramente la tasa de interés de los fondos de corto plazo que le presta a las instituciones financieras norteamericanas, sino para que el enorme portafolio de títulos adquirido tras la crisis del 2008 empiece a venderse. De tal manera, en cuestión de semanas comenzarán a liquidarse de manera gradual papeles por valor de cuatro billones de dólares.



A pesar del cambio que significan ambos anuncios frente a las condiciones imperantes desde hace tiempo, la verdad es que los inversionistas venían anticipando el apretón. La línea de pensamiento imperante es que las cosas están regresando lentamente a la normalidad y que el ajuste será lo suficientemente suave como para no crear trastornos.



No obstante, algunos puristas señalaron que aumentar los intereses -que hoy se ubican en un rango entre uno y 1,25 por ciento- es apresurado. El argumento es que la inflación todavía se mantiene por debajo del 2 por ciento, la meta de largo plazo de la Reserva Federal.



Apegarse a la ortodoxia más estricta puede tener consecuencias directas para Yellen, cuyo periodo expira dentro de pocos meses. Todo apunta a que Donald Trump no la ratificará en el cargo y en cambio preferirá traer a alguien de su cuerda. Eso, y la designación de cinco nuevos miembros de la junta directiva de la entidad, lleva a pensar que las verdaderas emociones están a la vuelta de la esquina.