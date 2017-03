Calma tras la tempestad

No era poca la tensión entre los operadores cambiarios al comenzar la semana. Por cuenta de la descolgada en los precios del petróleo y la reunión del Banco de la Reserva Federal en Washington para tocar el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, todo apuntaba a un encarecimiento del dólar.



Sin embargo, las cosas terminaron en relativa calma. Para el martes, el precio de referencia de la divisa norteamericana será de 2.912 pesos, lo que equivale a un bajón de 68 pesos en siete días a pesar de que el barril de crudo continúa en niveles inferiores a los 52 dólares, cinco menos que hace un mes.



Según los conocedores, hay varias explicaciones. De un lado, el mensaje enviado por Janet Yellen, en el sentido de que el costo de los fondos de corto plazo para los bancos estadounidense no subirá demasiado. Leyendo entre líneas las palabras de la funcionaria, la conclusión fue que en lugar de cuatro aumentos en los intereses este año, habrá tres y que los saltos serán moderados.



Ese parte de tranquilidad relativo, hizo más atractivas las inversiones en las economías emergentes, cuyos números van en franca mejoría. Debido a ello, las monedas de los países en desarrollo ganaron terreno frente al dólar.



Por otra parte, es verdad que la cotización de los hidrocarburos es menor ahora, pero después de descender un peldaño la nota predominante es la estabilidad. Esa calma temporal sirvió para apaciguar las aguas turbulentas.



En lo que atañe a Colombia, tampoco se presentaron grandes cambios. Los expertos tomaron nota de que en enero, el déficit en la balanza comercial cayó a la mitad gracias al alza en las exportaciones y el estancamiento de las compras externas, con lo cual disminuyen los riesgos en este campo.



Saber si la tranquilidad en el precio del dólar será la constante en el futuro, es imposible. Los expertos aconsejan cautela y al mismo tiempo aceptan que la tempestad que venía, no se produjo.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto