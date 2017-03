Con el pie izquierdo

Aquel conocido dicho según el cual ‘toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar’ volvió a comprobarse a la luz del comportamiento de la confianza del consumidor en Colombia. Así quedó en claro cuando Fedesarrollo dio a conocer los resultados correspondientes a enero.



De acuerdo con la entidad, el desplome en el índice que se construye mes a mes, constituye el arranque de año más malo desde que este se comenzó a realizar al empezar el siglo. Ni siquiera en abril del 2002, época en la cual la economía colombiana atravesaba un momento difícil, la apreciación había sido tan negativa.



El deterioro en los elementos individuales que forman parte del indicador resultó ser casi generalizado. Especialmente destacable es que las expectativas con respecto a la situación del país en los próximos 12 meses cayeron fuertemente, si bien las referentes al hogar mostraron que las familias todavía albergan algo de optimismo.



Al mismo tiempo, el componente de condiciones económicas bajó de manera notoria. En las cinco principales ciudades en las que se aplicó el sondeo, el parte es inquietante, pues señala que la gente ve mal la situación, algo que puede afectar de manera importante la disposición de los hogares a hacer compras importantes.



Para los conocedores, la causa principal de lo ocurrido no es otra que la reforma tributaria que se sintió con un aumento en el nivel del IVA. Si bien el alza de la tarifa sucedió de manera gradual y entró plenamente en vigencia a comienzos de febrero, el daño quedó hecho.



Recuperar el terreno no será fácil. Para que ello pase es indispensable que la economía se comporte mejor. Por más anuncios oficiales, parece que la opinión no cree que Colombia repunta.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto