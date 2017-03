El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la lucha contra la corrupción, sea en países desarrollados o en vías de desarrollo, es imprescindible para evitar la inestabilidad y el desorden en el mundo, dijo el director de su Departamento Jurídico, Sean Hagan.



Según el funcionario, cuando este flagelo se convierte en un mal endémico puede desestabilizar un país, generar incertidumbre y dañar su crecimiento económico. “La corrupción no es un crimen pasional, sino un crimen calculado”, afirmó. Se trata de un fenómeno que afecta a todas las estructuras del Estado, que puede causar focos de violencia y conflictos civiles que tienen efectos devastadores para la población. “El imperio de la ley y el orden no es una mera regla institucional, sino una estructura legal en la que la gente debe confiar... Si el pueblo cree que la policía, los abogados o los tribunales están corrompidos, el imperio de la ley se hunde”.



Para el FMI, el liderazgo responsable y el fomento del crecimiento sostenible son buenas maneras de combatir la corrupción, mientras que la educación, el sistema de salud y las propias instituciones sufren cuando ese flagelo se hace endémico. Hagan insistió en que “la urgencia de luchar contra esta lacra afecta por igual a los países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo”. Y aseguró que el Fondo se ha comprometido con un código de buenas prácticas que aseguren la transparencia y la asunción de responsabilidades a la hora de gestionar sus recursos.



“¿Qué pueden hacer los países? Creo que el desarrollo de instituciones fuertes es el mejor antídoto en la lucha contra la corrupción”. Hagan no quiso comentar cómo han afectado al FMI las irregularidades en las que se han visto involucrados algunos directores-gerentes del propio Fondo alegando que se trata de asuntos “sub iúdice”, esto es, pendientes de resolución judicial.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto