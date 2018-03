Entre marzo y abril

Uno de esos cambios que son imperceptibles para el público en general e importantes para los analistas económicos, es el que adoptó el Banco de la República a finales del 2017. De acuerdo con un comunicado del Emisor del 24 de noviembre, aunque seguirá habiendo reuniones mensuales de la junta directiva, no en todas se tocarán los temas relacionados con la política monetaria.



De tal manera, ocho de las doce sesiones programadas se concentrarán en examinar si se modifica o no el nivel de la tasa de interés de intervención, mientras que las otras cuatro se dedicarán a otros temas, sin que ello impida hacer un repaso de la coyuntura.



Eso sucedió precisamente en febrero, cuando ni siquiera hubo pronunciamiento oficial.

Ahora llega la cita de hoy en la tarde, en medio de grandes expectativas. El motivo es que por cuenta del comportamiento reciente de la inflación, están aumentando las apuestas en favor de un nuevo recorte en el costo de los fondos que el Banco les presta a las entidades financieras para atender necesidades de liquidez temporal. Dado que el Índice de Precios al Consumidor da la impresión de acercarse con más rapidez de la esperada al punto medio del rango fijado como meta por las autoridades, habría margen para otra baja.



Puesto en términos más sencillos, como el alza de la canasta familiar se aproxima al 3 por ciento anual, existe campo suficiente para que el interés que cobra el Emisor por sus fondos sea menor que el 4,5 por ciento anual, que es el nivel vigente desde enero. Si ese es el caso, la disminución sería de un cuarto de punto porcentual.



No obstante, un grupo importante de expertos opina que lo más cauto sería esperar hasta abril, cuando ya se conozca el dato de marzo. Aunque todo se ve tranquilo en el frente de la carestía, no faltan los que pregonan las ventajas de la prudencia.



La incógnita se resolverá al final de la jornada. Pero más allá de lo que se determine en la presente oportunidad, el mensaje de fondo es que viene un recorte. Otra cosa es que suceda ahora o a finales del mes que viene.